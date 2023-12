Az UEFA Végrehajtó Bizottsága a napokban döntött arról, hogy a férfiakhoz hasonlóan, a hölgyeknél is lesz második számú nemzetközi kupasorozat a klubcsapatok számára. A Bajnokok Ligája mellett 2025-ben indul az Euroliga is, amely újabb nagy lehetőség lesz a kluboknak a nemzetközi megmérettetésre, és reményeink szerint, valamelyik sorozatban, folyamatosan érdekelt lehet majd az ETO FC Győr is.

Az IFFHS elkészítette a női labdarúgó klubok világranglistáját, amelyen mindig a kétszáz legjobb csapatot értékelik, s amely elit listára, idén először, rákerült az ETO FC Győr együttese is!

A rangsor: 1. Barcelona, 2. Wolfsburg, 3. Lyon, 4. Corinthians, 5. Real Madrid, 6. Chelsea, 7. Bayern München, 8. Palmeiras, 9. Benfica, 10. Paris St. Germain, 11. AS Roma, 12. Juventus, 13. Arsenal, 14. Slavia Praha, 15. Atletico Madrid… 21. Manchester United… 46. Boca Juniors… 50. Ajax… 59. Manchester City, 60. Flamengo…84. Astob Villa… 92. AC Milan, CSZKA Moszkva, Kansas City…109. Sydney, Wuhan… 115. Internazionale… 129. Anderlecht… 134. ETO FC Győr… Zenit, PAOK, Houston, Wady, Fiorentina, River Plate, Werder Bremen, Betis, Bordeux, Villareal, PSV, Fenerbache, Everton, Plzen, HJK, Sturm Graz, Grasshopper…