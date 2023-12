Ahogy arról beszámoltunk, a volt győri labdarúgó, Kerkez Milos mezére lehet licitálni, s egy beteg győri kisfiú megsegítése a cél. A licit december 1-jén indult a Kisalföldnél és december 17-én, vasárnap 22 órakor zárul. Licitálni a [email protected] levelezési címen lehet név és telefonszám megadásával.

A licit állása 175.000 forint.

„Rövid, ennek ellenére nagyon szép időszakot töltöttem az ETO-ban, ezért ez a klub és Győr is meghatározó szerepet tölt be az életemben. Soha nem fogom elfelejteni azt, amit ott kaptam. Többek között Priskin Tamástól és a szüleitől. Ezért arra gondoltam, most egy jó győri ügy mellé állok és jótékony célra felajánlom a Liverpool elleni mérkőzésen viselt mezemet. A licitből befolyt összeggel egy súlyosan beteg győri kisfiú gyógyítását kívánom támogatni” – fogalmazott korábban Kerkez Milos.

Kerkez Milos

Fotó: MTI/Szigetváry Zsolt

A mezt Priskin Tamás hozta el az említett mérkőzés után Angliából, és a jótékonykodásban egyik társával, Bödő Gergely ökölvívóval együtt juttatta el a Kisalföld szerkesztőségébe.

„Örültünk, hogy Tamás megkeresett minket. Jó érzés volt, hogy nem felejtette el Bencét. Nagyon nagy segítség, mivel a heti tornái sokba kerülnek. Négyhavonta visszük Bencét intenzív terápiára Pécsre, amire nagyon nagy szüksége van, hatalmas lendületet ad neki a járás felé vezető úton. Már a tizenhetedik Spinraza-kezelést kapta most novemberben. (A terápia lényege, hogy az SMA-s betegek eleinte kéthetente, később négyhavonta kapnak egy injekciót, amely rendszeresen pótolja a szervezetükből hiányzó fehérjét. Egy injekció mintegy 23 millió forintba kerül – a szerkesztő.) Plusz két pontot szerzett a motoros készségeinek, mozgásfunkciójának felmérésére szolgáló teszten, a HFMSE-felmérésen, így a hatvanhat pontból ötvenegyet szerzett már meg, ami nagyon jó eredmény. Ebből is látszik, hogy folyamatosan erősödik” – mondta a kisfiú édesanyja, Balázs Ágnes, aki korábban maga is labdarúgó volt, s innen ered a futball, az ETO szeretete, amit Bence is örökölt.

Balázs Bence az ETO szurkolója.

„Sokat járunk ki meccsekre, sajnáljuk, hogy elmaradt a hétvégi derbi. Bence az időjárás és esetleg betegség miatt nem tud néha velünk jönni, de ha lehetőségünk van, akkor természetesen ott van ő is. Én nagyon örülök neki, hogy végre a feljutásért harcolunk, ott voltam, mikor NB I-es volt az ETO, és akkor is, amikor kizárták és csak az NB III-ban játszottunk. Örülök hogy elkezdődött valami, Bencével együtt szurkolunk a feljutásért” – tette hozzá az édesanya.

Bencénél hároméves korában diagnosztizáltak gerincvelői izomsorvadást. Szülei nagy harcot vívnak kisfiuk gyógyulásáért, s korábban már több sportegyesület is a család mellé állt. Segített például az ETO FC, a várbalogi és a mosonszentmiklósi labdarúgócsapat, de a lipóti futballisták is hozzájárultak a mindig mosolygós kisfiú gyógykezeléséhez. Mindennek és a rendszeres orvosi beavatkozásoknak, rehabilitációnak hála, Bence az elmúlt években látványosan sokat erősödött.

Aki esetleg nem a mezlicittel, hanem pénzzel szeretne hozzájárulni Bence rehabilitációjához, az az 50430017-10011537-es számlaszámon támogathatja a gyógyulásáért létrehozott alapítványt.