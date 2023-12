Legutóbb Kazanyban a győri Szabó Szebasztián három számban is aranyérmes lett, 50 pillangón még a világrekordot is beállította, amivel elvitte az egész Eb abszolút értékben legjobb időeredményét elérő férfiversenyzőjének járó 20 ezer eurós bónuszt is. Nos, Szebi ezúttal a háromból két számban próbálja megvédeni címét, 50 gyorson és pillangón, a százat inkább elengedte. Rajta kívül még Milák Kristóf szállított egy ezüstöt 200 pillangón 2021-ben, Kós Hubert pedig egy bronzot 400 vegyesen az utolsó, még a Covid árnyékában rendezett európai úszóversenyen – ők most más és más okból hiányoznak a csapatból. Igaz, a Kóshoz hasonlóan a múlt heti US Openen tempózó Németh Nándor, Márton Richárd és Kovács Benedek a második nap csatlakozik az együtteshez – ha minden jól megy a repülőjáratokkal –, ők pedig akár éremre is esélyesek lehetnek fő számaikban, már ha sikerül visszaakklimatizálódniuk ennyi idő alatt.

Az otopeni uszodáról egyébként csupa kellemes emlékünk van: a 2022-es junior Eb-n elsősorban Pádár Nikolett és Molnár Dóra szenzációs produkciójának köszönhetően az éremtábla élén zárt a magyar csapat (6-5-3), míg az idén júniusban a férfi U20-as vízilabda-válogatott iskolázta le a mezőnyt a korosztályos világbajnokságon ugyanebben a medencében; most kiderül, mire megyünk itt egy felnőttviadalon.

Molnár és Pádár, illetve több 2022-es kor- és csapattárs egyaránt rajtra kész, akárcsak a győri Jakabos Zsuzsanna, aki nem csupán a magyar válogatott, de az egész női mezőny korelnöke; 2005-ben, Triesztben szerepelt először rövidpályás Eb-n, és továbbra is bőven van esélye egy éremre, leginkább 400 vegyesen, ami több mint csodálatra méltó. Ezzel így vannak a rendezők is, elvégre hétfőn, az eredményhirdetések főpróbáján a teszt során ezüstérmesként az ő nevét mondták be (egy dán mögött), amivel a valóságban alighanem Zsu is elégedett lenne.

Jakabos ugyanakkor már nem halmozza a számokat, mint a régi szép időkben – megteszi ezt helyette Komoróczy Lora és Ugrai Panna, ők 5-5 egyéni rajtot vállaltak, akárcsak a fiúknál Jászó Ádám; Holló Balázs és Márton Richárd, továbbá Késely Ajna és Szabó-Feltóthy Eszter pedig 4-4 számmal tervez.

A hatnapos eseményen az előfutamok magyar idő szerint 8.30-kor, a döntők 17 órakor kezdődnek, és az M4 Sport (illetve az m4sport.hu) minden mozzanatot élőben közvetít.

Magyar versenyzők és számok, rövidpályás Eb, Otopeni

Férfiak

Holló Balázs (400m gyors, 200m pillangó, 200-400m vegyes)

Jászó Ádám (50-100m gyors, 50-100-200m hát)

Kovács Benedek (100-200m hát)

Márton Richárd (100-200m gyors, 100-200m pillangó)

Nell Olivér (50m gyors, 50m pillangó)

Németh Nándor (100-200m gyors)

Szabó Szebasztián (50m gyors, 50m pillangó)

Nők

Flück Nóra (800-1500m gyors)

Jackl Vivien (400m vegyes)

Jakabos Zsuzsanna (200m pillangó, 400m vegyes)

Késely Ajna (400-800-1500m gyors, 400m vegyes)

Komoróczy Lora Fanni (50m gyors, 50-100m hát, 50-100m pillangó)

Molnár Dóra (200m gyors, 100-200m hát)

Nagy Napsugár (400-800-1500m gyors)

Pádár Nikolett (100-200m gyors)

Senánszky Petra (50-100m gyors)

Szabó-Feltóthy Eszter (200m gyors, 50-200m hát, 200m vegyes)

Ugrai Panna (50-100-200m gyors, 100m pillangó, 100m vegyes)