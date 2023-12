Sopron KC–Kecskemét 68–61 (14–22, 22–12, 18–16, 14–11)

Sopron, NB I-es férfimérkőzés, 1600 néző. V.: Győrffy, Minár, Nyilas.

SKC: NICHOLS 16/3, MESZLÉNYI 3, GRIFFIN 20/12, Da Silva 6, Molnár. Cs.: SIDIBE 10, CSENDES 11/9, Fazekas, Keller, Sitku 2. Edző: Gasper Potocnik.

Kecskemét: Sinik 4, BOUGES 17, Ivkovic 6, KUCSERA 5/3, Karahodzsics 6. Cs.: Wittmann, DRAMICSANIN 12/6, LUKOVICS 9, Tóth B. 2, Körmendi. Edző: Ivkovic Sztojan.

Az első percek hullámzó játékot hoztak, 5–2-es hazai vezetés után következett egy 6–0 a kellemetlen, agresszív Kecskeméttől, majd jött egy 5–0-ás hazai "részhajrá". A nyitó negyed második felében a szabadságát önkéntesen meghosszabbító, majd elküldött Archibald nélkül, egy mérkőzéseken eddig nem látott szerkezetben és felállásban játszó és távolról nagyon rosszul dobó SKC ellen 12–2-vel elléptek a vendégek.

A második negyed elején a vendégek duplájára egy zajos tetszésnyilvánítást kiváltó Csendes-tripla volt a válasz. Állandósult az 5 és 10 pont közötti vendégvezetés, a soproniak távoli dobásai továbbra is kimaradtak, a negyed derekán 2/13-mal állt triplából az SKC. Griffin javított ezen a nem túl fényes arányon, ami nagy lökést adott a vendéglátóknak, akik egy 9–2-vel három pontra feljöttek. A vendégek tapasztalt, korábban válogatottunkat sikeresen irányító edzője, Ivkovics időkéréssel próbálta megtörni az SKC lendületét. Annyiból sikerült, hogy a hazai játékosok négy büntetőből csak egyet dobtak be. A félidő hajrájában Meszlényi és Nichols révén egyenlítettek a soproniak, a végén pedig utóbbi parádés, egészpályás szóló kosarával át is vették a vezetést.

A második félidő elején Csendes triplájával tartotta, Griffin és Sidibe kosaraival pedig a harmadik negyed közepére 9 pontra növelte előnyét az SKC. Dramicsanin hármasa egy 7–1-es vendég rohamot indított útjára, jól jött Griffin a csökkenő előnyt megduplázó hármasa, majd Da Silva duplája. A negyed Bouges büntetőivel és négypontos hazai vezetéssel zárult.

A negyedik szakasz 9–2-es, fordítást érő vendégrohammal kezdődött. Csendes palánkos hármasával egyenlített az SKC. A hajrá feszült légkörben indult, mindkét csapat sokat hibázott, fej fej mellett haladtak a csapatok. Sidibe közeli találatával szűk két perccel a befejezés előtt megszerezte a vezetést, Griffin hármasával pedig ötpontos előnnyel fordult az utolsó percre az SKC, és innen nem volt visszaút, a soproniak értékes győzelemmel zárták az évet.