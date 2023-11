Az ETO egy kettős emberelőnyt lőtt gól nélkül tudott le a pihenő után, miközben a vendégek változatlanul könnyedén jutottak ziccerhez vagy hétmétereshez. Húsz perccel a dudaszó előtt még öt gól volt a különbség (17–22), innen sikerült ötven másodperc alatt két találatnyira zárkózniuk a zöld-fehéreknek (20–22). Ez nagy lökést adott a házigazda csapatnak, amely védekezésben tüzesebbé vált és a közönség támogatását is jobban élvezhette ebben a periódusban, miközben a fáradni látszó Bietigheim a korábbiaknál többet hibázott. Tíz perccel a vége előtt egyenlített az ETO (26–26). A záró öt percen belül hetest rontott a német csapat, a győriek pedig az 57. percben – a mérkőzésen először – vezetést szereztek (29–28), innen pedig már nem engedte ki kezéből a nehezen kiszenvedett sikert. De Paula gólja, majd Duijndam védése végleg eldöntötte a két pont sorsát.

Ulrik Kirkely: – A Bietigheim nagyon jól játszott, tudtuk, hogy nem lesz egyszerű meccs. Nagy nyomást helyezett ránk az ellenfél, a védekezésben sokat hibáztunk az első félidőben. A kulcspillanatokban elkövetett német technikai hibák is kellettek a győzelemnek, aminek természetesen nagyon örülök, mert végül meglett a két pont.

Jakob Vestergaard: – A végén sok hibát követtünk el, főleg védekezésben. Győrben nehéz nyerni, egész meccsen nyomást gyakorolni az ETO-ra, ez sokáig megvolt, így kicsit csalódottak vagyunk. Több is volt ebben a mérkőzésben. Tanultunk az előző összecsapásból, jól is működtek a dolgaink, talán egy pontot meg is érdemeltünk volna, de gratulálnom kell a győrieknek, akik remekül hajráztak.