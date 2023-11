A Győri AC és az Arrabona EK evezősei az őszi szünetben sem pihentek, ugyanis 17 sportolójuk és két edzőjük vett részt a korosztályos edzőtáborokban.

Győrben az U17-es korosztály legjobbjai készültek. A GYAC-ot Makai Samu, Korda Noel, Fazekas Mátyás, Weisz Bence, Mózes Míra Glória, Kovács Csilla, Kovács Adél, Vörös Ramóna Dóra, Tarlós Dóra, Szabó Árnika és Tumpek Flóra, az Arrabonát Nagy-Huszár Luca és Krug Dóra képviselte. A felkészülést ifj. Pergel László szövetségi edző iránymutatásai alapján Nagy Gábor, a GYAC edzője irányította.

A fiatal sportolók, akiknek 2–3 év ugyan még van az érettségiig, az edzőtábor alatt a győri Széchenyi-egyetemen tanulás lehetőségeivel is megismerkedhettek.

Papp Oszkár, a GYAC szakosztályvezetője és dr. Alföldi Zoltán, a GYAC vezetőedzője meghívására dr. Gyömörei Tamás, a TSK vezetője tartott egy rövid előadást arról, miért is lehet vonzó az evezősök számára a győri egyetem.

A győri evezősök a hazai környezetben rendezett edzőtáborban.

"A klub és az egyetem között már régre visszanyúlik a kapcsolat, számos evezős és más sportágban jeleskedő is hallgatója volt, vagy most is az intézményünknek. Akik felvételt nyernek, egyedi tanrend mellett tanulhatnak, senkit nem ér hátrány amiatt, mert esetleg edzőtáborba vagy versenyre kell menni. Az egyetem elkötelezett a sport, a kettős életpályamodell mellett, mert hisszük, hogy igazán sikeres karriert külön-külön sokkal nehezebb építeni. A sport és a tanulás egymást kiegészítve, egymásra épülve segíti azokat a diákokat, akik hazai vagy akár nemzetközi szinten is eredményesen szerepelnek. Tudom, tudjuk, hogy még kicsit távolinak érzitek az egyetemet, de az idő gyorsan telik, és csak arra hívjuk fel a figyelmet, hogy járjatok nyitott szemmel, és esetleg már most tudatosan tervezzétek a jövőtöket, már esetleg ilyen szemmel is járjátok a világot" – szólt a fiatalokhoz a tanszékvezető.

Alföldi Zoltán ehhez annyit tett hozzá: "Sok helyen jártam a világban, a közelmúltban az Egyesült Államok egyik legelitebb magánegyetemén, ahol az evezés rendkívül népszerű, de ott sem volt ilyen közel egymáshoz minden. A szállás, az egyetem és a vízi telep nagyjából háromszáz méter sugarú körben van. Ez egy kiváltságos állapot, ez is vonzóvá teszi Győrt, a Széchenyi István Egyetemet."