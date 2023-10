A szakosztályaik jelenleg az alábbiak: asztalitenisz, birkózás, e-sport, judo, futsal-futball, kyokushinkai karate, ökölvívás, shotokan karate, sportlövészet, szabadidő és futó, teke, tenisz, élménysport, valamint úszás. Kovács János, a klub elnöke beszélt a jövőbeni tervekről.

„Az a szándék, hogy még nagyobb felületet, még több lehetőséget adjunk azoknak a sportolóknak, akik szép számmal vannak Győrben, valamint lehetőséget biztosítunk a sport megkezdéséhez – kezdte az elnök. – Azon kívül, hogy a már meglévő sportolókat szeretnénk támogatni, olyan szakosztályokat is behoztunk, akik eddig nem kaptak nagy lehetőséget. Külön jó hír, hogy azok a sportolók is meg tudnak jelenni náluk, akik önszorgalomból vagy kisebb csoportban végzik a sportot, mint a futókörök, a túrázók vagy a vízi szakosztályok. Érdemes megemlíteni, hogy szinte az összes győri labdarúgócsapattal tárgyalásban állunk, szeretnénk velük együttműködni a jövőben.”

"A legismertebb közösségi oldalon is ott vagyunk már. Bíztam benne, hogy remek fogadtatásban lesz része a sportegyesületnek Győrben, de álmomban sem gondoltam volna, hogy ilyen rövid idő alatt több száz követőhöz tudunk szólni egy platformon. Ezen az oldalon szeretnénk beszámolni minden olyan hírről, eredményről, ami velünk, a mi életünkben történik” – fogalmazott az elnök, aki szerint a Rába név plusz motiváció számukra.

„A névválasztással kapcsolatban annyit szeretnék megjegyezni, hogy ahogy korábban dr. Palkovics László, a Rába felügyelőbizottságának elnöke fogalmazott, a vállalat ezzel a lépésével szeretne a város életében ismét nagyobb szerepet játszani, ezért külön öröm nekik, hogy a névadással hozzájárulhatnak a sportegyesületünk létrejöttéhez.

"Azt viszont mindenféleképpen szeretnénk tisztázni, hogy az egykoron nagy sikereket is elérő Rába ETO labdarúgócsapat hírnevéhez mi is szeretnénk méltóak maradni, sőt , nap mint nap azon dolgozunk, hogy ez a név újra legjobbak között szerepeljen. Ne feledkezzünk meg arról, hogy a Győri ETO 1904-es megalakulása után a későbbi évtizedekben a labdarúgás mellett többek között asztalitenisz, atlétikai, birkózó, evezős, kajak-kenu, kerékpáros, kézilabda, ökölvívó, sakk, sportlövő, tenisz, természetjáró, torna, úszó-vízilabda és vívó szakosztály is létrejött, melyek zöld-fehér színekben képviseltették magukat a különböző sporteseményeken. A klub 1968-ban vette fel a Rába Vasas ETO nevet. Tudjuk, hogy a különböző szakosztályok sportolói is évekig remekeltek azokban az időkben. Az idősebbek közül sokan még ma is Rába ETO-nak nevezik a labdarúgócsapatot. Mindannyian elismerjük, hogy sporttörténelmi pillanatokat okoztak akkoriban az ETO sportolók, mi sem szeretnénk más célokat megfogalmazni magunk elé, mint hogy a lehető legjobb eredményeket érjük el a különböző sportágainkban" - zárta gondolatait az elnök.