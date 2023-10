Szombaton 13.30 órakor újra hazai pályán szerepel az ETO FC Győr élvonalbeli női labdarúgócsapata, amely ezúttal a Fehérvár FC együttesét fogadja a „campingpályán”.

A bajnokság első hat fordulójában minden ellenfelét – Soroksár, DVTK, MTK, Budaörs, Astra, Szeged – legyőzte az ETO, ráadásul a zöld-fehérek a kupában is sikerrel vették a csepeli akadályt, így természetesen bizakodóan várják a következő találkozójukat is. A Győr–Fehérvár csaták mindig minden szinten különös presztízzsel bírnak, így különösen hangsúlyos a mostani mérkőzés is. A táblázaton elfoglalt helyezésük alapján az összecsapás nagy esélyese a hazai csapat, ám a siker nem hullik könnyedén senkinek az ölébe, a pontokért várhatóan ezúttal is alaposan meg kell majd küzdeni.

Jó hír az ETO háza tájáról, hogy a szakmai stáb teljes kerettel dolgozhatott a héten, így Dörnyei Balázs vezetőedző mindenkire számíthat a kezdőcsapat kijelölésénél.