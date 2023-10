Az óvári csapat az elmúlt héten öt játékosát is kénytelen volt nélkülözni: Albek Anna, Pásztor Noémi és Szemerey Zsófi a magyar felnőtt-, Varga Emília a magyar junior-, míg Ines Ivancok az osztrák válogatottban lépett pályára.

„Válogatott játékosaink komoly terhelést kaptak a nemzeti csapatokban – kezdte Gyurka János, a Motherson Mosonmagyaróvár vezetőedzője. – Nagyon kevés időnk van közösen készülni, de megpróbáljuk kihozni a maximumot ebből a nagyjából másfél napból. Azokkal, akik itthon voltak, a múlt héten megpróbáltunk előrelépni a játék bizonyos elemeiben, de ez nehéz volt, hiszen a létszámunk nem volt ideális.”

A Mosonmagyaróvár hazai pályán eddig mindhárom bajnokiját megnyerte (az Audi-ETO, az Alba és a Vác ellen), így öt győzelemmel és mindössze egyetlen vereséggel – ezt a Fradi otthonában szenvedte el – várja a Debrecen elleni derbit, ami a bronzérem és a harmadik hely szempontjából is fontos lehet.

„A pillanatnyi forma fog dönteni, illetve az, hogy ki milyen attitűddel áll bele a mérkőzésbe. A harcosság, a kemény védekezés, a győzni akarás alap kell hogy legyen nálunk, mert csak így lehet esélyünk a győzelemre. Háromesélyes mérkőzés lesz, ahogyan az elmúlt években is volt. Mindig óriási csatákat vívtunk a Debrecennel, ez most sem lesz másként. Csapatként lehet esélyünk, de ehhez az kell, hogy mindenki tegyen valami extrát a közösbe. Szeretnénk élni a hazai pálya előnyével, és reméljük, a szurkolóink is hozzák a szokásos formát. Az UFM-arénában teremtett pokoli hangulat is segíthet nekünk” – tette hozzá Gyurka János.