UNI Győr ETO HC–HC Uniza Zilina (szlovák) 7 – 1 (2–0, 3–1, 2–0)

Győr, EUHL-mérkőzés, Győri Jégsportközpont, 280 néző. V.: Fényi, Tóth R.

ETO HC: Róth – Takács, Wenner, Kiss M., Koczkás, Sipák 1 (1), Makovics 1 (1), Odnoga (3), Csata (1), Wührl, Vojnits, Marth, Sárkány-Keve, Lévai 1, Laday Á. (1), Jábor 2, Madácsi 2, Csölle, Kiss Á., Majoross. Edző: Odnoga Mátyás.

Gsz.: Jábor (11., 40), Madácsi (17., 38.), Makovics (30.), Lévai Norbert (42.), Sipák (44.), ill. Kosut (39.).

Hazai közönség előtt először lépett jégre az EUHL-ben, a nemzetközi egyetemi ligában a győri csapat, mely első győzelmére készült.

Az első harmad kiegyenlített játékot hozott, mindkét csapat hatékonyan védekezett, de a győri találat tudta „megtörni a jeget”: Jábor Bendegúz volt eredményes a harmad közepén. Pár perccel később Madácsi Benedek kapott jó 10 méterre a kaputól egy nagyszerű korongot, amit üresen bombázhatott a vendégek hálójába.

A második harmadra magabiztosabban jöttek ki a hazaiak. Az első gólra így is közel tíz percet kellett várni, jól sikerült kontratámadást tudott Makovics Bence kihasználni. A harmad utolsó három perce igazi gólesőt hozott, először Madácsi csapott le szemfülesen egy kipattanó korongra, majd másfél perccel lefújás előtt a vendégek is megszerezték szépítő találatukat, egy védelmi hibát kihasználva tudott Kosut eredményes lenni. Itt még nem volt vége, a középkezdés után 1 perccel Jábor is megszerezte második gólját, így az utolsó szünetre már 4 gólos előnnyel mehettek a győriek.

A harmadik harmadban másfél perccel a kezdés után Lévai Norbert kapott szép indítást, amit nagyszerűen tudott végigvinni. Két perccel később emberhátrányból sikerült megindulniuk a házigazdáknak, Sipák Dominik pedig belőtte a 7. győri gólt, beállítva ezzel a végeredményt.

Szombaton 18.30 órakor a Dél-Budai HC látogat Győrbe az Andersen Ligában, hétfőn pedig a Gladiators Trencin érkezik EUHL-mérkőzésre a Győri Jégsportközpontba.