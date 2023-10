A győri klub ügyvezetése folyamatosan tárgyal a lejáró szerződésű játékosokkal a folytatás kapcsán. Ezen megbeszélések eredményesek, így a klub bejelentette, hogy norvég beállója, Kari Brattset Dale elkötelezte magát a győri folytatás mellett.

“Kari nemcsak csapatkapitányunk, hanem a világ egyik legjobb beállója, és fantasztikus sportember is. Az ő szerepe nemcsak a pályán, hanem azon kívül is kulcsfontosságú számunkra, hiszen adottságai révén született vezető, vérbeli csapatkapitány. Játéka csak még érettebb, még erősebb lett mióta édesanyává vált. Büszkén jelentem be, hogy sikerült hároméves kontraktust aláírni, azaz hosszú távra tervezünk közösen. Közös céljaink elérése érdekében igazán megnyugtató érzés, hogy elkötelezte magát további három szezonra. Bízom benne, hogy fényes sikereket érünk el közösen” – nyilatkozta Endrődi Péter ügyvezető.

“Jó hangulatú tárgyalásokon vagyunk túl, gyorsan kiderült, hogy akárcsak én, úgy a klub is hosszú távra szeretett volna tervezni. Én és a családom is nagyon jól, gyakorlatilag otthon érzi magát Győrben. Éppen ezért nem volt kérdés bennem a hosszabbítás kapcsán. A klubvezetés tervei átgondoltak, öröm egy ilyen projektnek a részese lenni. Három év hosszú idő, de tudom, hogy jó döntést hoztam. Bízom benne, az egyébként nem kicsi céljainkat közösen érjük majd el” – mondta Kari Brattset Dale.

A játékos klubszinten háromszoros magyar bajnok és kétszeres Magyar Kupa győztes, 2019-ben tagja volt a Bajnokok Ligája-győztes csapatnak. A legrangosabb klub sorozatban még egy ezüst- és két bronzérmet nyert. Eddig 180 alkalommal szerepelt tétmérkőzésen a Győri Audi ETO KC-ban, ezeken a találkozókon pedig 614 gólt lőtt.

Válogatott szinten világ és Európa-bajnoki aranyérmet nyert Norvégiával, valamint 2021-ben Tokióban olimpiai bronzérmes lett.