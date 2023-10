KGHM BC Polkowice–SERCO UNI Győr 92–82 (23–23, 22–18, 12–13, 18–21, 17–7)

Polkowice, női Euroliga-mérkőzés, B csoport, 5. forduló. V.: Teixeira (portugál), Tetik (török), Vavrová (cseh).

KGHM BC Polkowice: GAJDA 15/6, FRISKOVEC 18/12, Fraser 16/3, SYKES 18/6, SZTANKOVICS 12. Cs.: Banaszak 8, Gertchen 2, Collier 3, Piestrzynska, Kosla. Edző: Karol Kowalewski.

SERCO UNI Győr: Slocum 13/9, DUBEI 12/6, Bach 8, GOREE 12/3, ANIGWE 16. Cs.: Dombai 10/3, Török Á. 6/6, Ruff-Nagy D. 5/3, Hegedűs. Edző: Cziczás László.

AZ első negyed döntetlennel zárult, majd a másodikban végig fej fej mellett haladt a két gárda, a félidő hajrájában tudott egy kicsit megugrani a házigazda (45–38), de Slocum hármasával négy pontra feljöttek a nagyszünetre a győriek. A második félidő elején Dubei emelt be egy trojkát, Anigwe kosarával pedig a vezetést is átvette az UNI Győr (45–46). Váltott vezetés mellett csordogált a játék, Friskovec triplájával visszavette a vezetést a Polkowice (57–54). A negyedik szakaszban továbbra is szoros volt az állás. Anigwe két büntetőjével egyenlítettek a vendégek (67–67), de a lengyelek egy újabb hárompontossal négy ponttal elléptek (72–68). Egy 7–0-ás rohamot mutatott be a győri gárda, Friskovec azonban egy triplával egyenlített (75–75). Jöhetett a hosszabbítás.

Ezt 5–0-val indították a hazaiak, majd Sykes megvillantotta klasszisát: a hármasa kegyelemdöfés volt. Dubei két büntetőjével egy tripla volt csak a győri hátrány (84–81), de egy 4–0-val a Polkowice lezárta a meccset.

A győriek második idegenbeli Euroliga-meccsüket is elveszítették hosszabbítás után.