A 21 éves kapust és édes anyját 2013 októberében a Fejér megyei Mélykút közelében találták meg holtan, a sportoló és édesanyja bűncselekmény áldozata lett. Az elkövető Héger Ádám édesanyjának az élettársa volt.

A tehetséges labdarúgó korábban az NB II-ben Vácott is védett, halála előtt az akkor megyei I. osztályú Ménfőcsanak kapusa volt. Ádám nagybátyja, a győri DAC-ot korábban irányító Héger József közreműködésével került a megyébe. Tagja volt a Kopp András alapította győri kapusiskolának is, amit aztán Ádámról neveztek el.

„A gyerekek kérése volt a névváltoztatás, amit természetesen mi is támogattunk – mondta még korábban Kopp András, aki nem szeretné, ha feledésbe merülne az egykori kapus neve.

„Az évforduló közeledtével azóta is minden évben elutazunk Győrből Dunaújvárosba, hogy a rokonokkal, barátokkal és ismerősökkel együtt a temetőben is megemlékezzünk Ádámról. Kereken tíz éve történt a tragédia, de szinte még ma sem hiszem el, hogy megtörtént. Ahogy eddig mindig, ilyenkor egy kicsit futballozunk is Ádám emlékére, hiszen tudjuk, imádta a focit. Mi így őrizzük az emlékét, s nyilván nem egyszerű mindenkinek, minden évben erre időt szakítani, de nem szeretnénk erről a hagyományról lemondani” – tette hozzá Kopp András.