Crossfit Arrabona a mozgás és az új barátságok jegyében rendezte meg hétvégi versenyét, ahova párosokat vártak.

– Budapesti barátteremmel közösen találtuk ki az eseményt, tavasszal ők rendeztek egy fordulót, most pedig mi. Huszonnyolc páros nevezett a mai alkalomra, ahol tornász- és súlyemelő gyakorlatokat kell minél gyorsabban teljesíteniük a versenyzőknek – mondta el Odór Ferenc, aki testvérével Odór Zoltánnal vezeti a termet.

– A eseménynek és a crossfitnek is egyik fontos alapja, hogy új ismeretségeket kössön az ember. Itt a tizenhárom évesek pacsiznak az ötvenesekkel az orvosok pedig együtt izzadnak a fizikai munkásokkal. Laurát is azért hívtuk meg, hogy a jelenlétével motiválja a versenyzőket. Végül is az ember nem mindennap versenyezhet együtt világbajnokkal.