A győri Habony Marcinak ez volt az első versenye.

- Nagyon jó a hangulat és a verseny is, élvezem. Nehéz a pálya, van egy-két ugrató amire még gyakorolnom kell, hogy jól menjen. A felszerelés és a bringám is jól bírta a gyűrődést. Idén csak az edzéseken vettem részt, de remélem, hogy később, több felkészüléssel már bátran elindulhatok a futamokon is - mondta el lapunknak a 14 éves fiatal.

A győri Habony Marci.

Marci édesanyja, Rikovics Anita izgatottan figyelte végig fiát. - Le a kalappal a gyerekek előtt, nagyon kemények. Félelem érzet nélkül mennek végig a pályán, ami kicsit sem veszélytelen. Én csak "csukott szemmel" mertem őket nézni. Jól érezzük magunkat, szuper a szervezés, mentősök is felkészültek. Történtek balesetek, szombaton négyet is láttunk - tette hozzá Anita.

Tóth Péter Miskolcról érkezett a kétnapos megmérettetésre, rutinos versenyzőnek számít, de egy elszámított ugratásnál szombaton eltörte a lapockáját.

- Sajnos nekem így hamar befejeződött a futam, a döntőben már a sérülésem miatt nem tudtam rajthoz állni. Az egyik edzésen a legnagyobb ugratónál elmértem a távot és rossz helyre érkeztem, ami miatt szétrobbant a hátsó kerékgumim. Előre szaltózva érkeztem a földre, bevittek a kórházba és kiderült, hogy a zúzódásokon túl eltört a lapockám is. De tudom, hogy ez egy pilóta hiba volt - fejtette ki Péter, aki az elit kategóriában indult volna.

Mint mondta élvezetes a pálya és nagyon jók az elemek idén is. - Látványos a rendezvény, én is csak a szórakozás miatt veszek részt a futamokon. Hobbi szinten tovább folytatom, hiszen imádom ezt az extrém sportot - tette hozzá Tóth Péter. Most 4-5 hónapos rehabilitáció vár rá a baleset miatt, így vasárnap már csak a nézők közül szurkolt versenytársainak.

Az elit kategória győztese Ferenczi Marcell lett.

Fotó: Rákóczy Ádám

- A rendezvény célja többek között, hogy olyan emberekkel is megismertessük ezt a fajta, nem hétköznapi kerékpározást, akik eddig nem hallottak róla, vagy nem is láttak ilyet. Persze bízunk benne, hogy a versenyzőknek is különleges élményt adott egész hétvégén a gyorsaságot és ügyességi elemeket egyaránt ötvöző pálya - mondta Balázs Bence Zsombor, a magyarországi Urban Downhill Hungary versenyek alapítója.