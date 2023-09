Motherson Mosonmagyaróvár–Alba Fehérvár KC 34–22 (20–10)

Mosonmagyaróvár, UFM-aréna, 1000 néző. V.: Fekete, Hajdu.

MKC: SZEMEREY – Udvardi, Albek 3, Tóth E. 2, Pásztor 2, Tóth G. 2, SCHATZL N. 8. Cs.: HADFI 1, Horváth Sz. (kapusok), Sztankovics, TÓTH N. I 5, Faragó 2, Bardi 1, VARGA E. 5/2, Ivancok 3. Edző: Gyurka János.

Alba: Kubina – Szemes 2, Smbatian 4, Besszer 4, Kocsis 2, UTASI 4, Takó 1. Cs.: TÓTH N. II (kapus), Kövér 1, Afentáler 1, Zrnic 1, Bojtos 2. Edző: Horváth Roland.

Hétméteresek: 4/2, ill. 5/3. Kiállítások: 8, ill. 10 perc.

A két győzelemmel és egy vereséggel álló Motherson Mosonmagyaróvár a három forduló után még nyeretlen Alba Fehérvárt fogadta az UFM-arénában. Gyurka János továbbra sem számíthatott Lancz Barbora átlövőjátékára és Stranigg Zsófiára sem a balszélen.

Lassan indult a mérkőzés, főleg a gólok tekintetében, a 10. percben azonban így is 4–2-re vezetett az MKC. Szemerey Zsófi jól védett, a lövők pedig nem igen hibáztak a folytatásban, így a 16. percre már öt gól volt az óváriak előnye (9–4). Schatzl Natalie öt lövésből öt gólt szerzett, de Tóth Nikolett és Albek Anna is 3–3 találatot tett a közösbe, sőt, a kapus Hadfi Gréta is betalált. Már az első félidőben kijött a két játékoskeret közötti tudás és minőségkülönbség, a játékrész végére pedig a Mosonmagyaróvár magabiztos, tízgólos előnyt szorgoskodott össze. A második félidő nagyon hasonlított az első tíz percre. Kevés gól esett, az Alba pedig 21–14-re felzárkózott. A magabiztos óvári előnyt azonban semmi sem veszélyeztette, sőt, megint a hazai csapat pillanatai következtek. Zsinórban hat gólt szerzett az óvári együttes. Schatzl mellett, mindkét Tóth Nikolett remekelt, az egyik a fehérvári kapuban, a másik irányítókánt az óvári együttesben, de Varga Emília is jól szállt be. A Motherson Mosonmagyaróvár végül sima, 34–22-es győzelmez aratott, így második hazai mérkőzését is behúzta.

Az MKC szeptember 28-án tévés mérkőzésen fogadja a Vác együttesét.

Gyurka János: – Azzal a céllal léptünk pályára, hogy végig diktáljunk a mérkőzést, fussunk minél többet. A védekezéssel próbáltunk irányítani, ez pedig az első félidőben jó is sikerült, sok megállító faultot csináltunk, és távol tartottuk a lövőket is. A második játékrészben nem azt mutattunk, amit szerettem volna, támadásban sokat hibáztunk, érzésem szerint tudtunk volna több gólt is lőni. Örömteli, hogy a mai meccsen a kevesebbet játszó csapattagok is megkapták a szükséges játékidőt. Varga Emília még nincs teljesen tisztában a képességeivel, de mutatott nagyon szép dolgokat, nagy erőssége lehet a csapatnak, ha sikerül rutint szereznie.

Horváth Roland: – Nem volt kétséges, melyik csapat lesz a győztes mai meccsen. Próbáltunk a találkozó bizonyos részeiben, játékban előrébb lépni, ez helyenként sikerült. Még láttam olyan dolgokat, amik elkeserítőek voltak, de reménykeltő megmozdulásokat is mutattak a lányok.