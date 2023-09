Az eseményre az abdai, a börcsi és az ikrény általános iskolás tanulói látogattak ki, mintegy 370 diák jár ezekbe az intézményekbe, s nagyjából 130-an semmilyen sportegyesülethez nem tartoznak.

A küzdősportosok is bemutatót tartottak.

Szabó Zsolt, Abda polgármestere így vezette fel az eseményt: „Településvezetőként, volt belügyi dolgozóként és nem utolsósorban sportolóként vallom, igen nagy szüksége van társadalmunknak a rendszeres testmozgásra. Gondolok itt az egész kicsiken át, akik éppen az alapok elsajátításának éveit élik át, a versenyzőkre, akik legjobb tudásuk szerint versenyeznek az országos bajnokságokban, de ugyanennyire fontosak a baráti alapon szerveződő sportot szerető közösségek is. A sportnak rengeteg pozitív hatása van, hiszen elősegíti az egészséges életmód kialakítását, preventív előnnyel is bír, segíti a stressz oldását is. Hiszem, hogy a sport képes összehozni a legkülönbözőbb társadalmi szegmenseket, és ereje nem csak a sportteljesítményekben mérhető, ezért igyekszem munkám során minél több energiát mozgósítani a sport és mozgás támogatására, hiszen a sport, a fizikai aktivitás a legjobb alternatívája a napjainkra jellemzővé vált életmódra.”

Lelkesedésből nem volt hiány.

Az abdai toborzót a győri Széchenyi István Egyetem Sporttudományi Tanszéke is támogatta, hiszen az oktatói és hallgatói is segítettek a lebonyolításban. Az egykori válogatott labdarúgó, Korsós György, aki az egyetemen oktat, élménybeszámolót tartott, míg a Győri Szakképzési Centrum Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Technikum képviseletében Farkas Roland pedagógus a sportszakirányú továbbtanulás lehetőségeit ismertette.

Ferenczy Tamás, az abdai, ikrényi és börcsi iskolaegyüttes igazgatója így nyilatkozott: „Nagy örömmel csatlakoztunk az Európai Sporthéthez ezzel a rendezvénnyel. Nagyjából a tanulóink harmada nem sportol, de bízunk benne, hogy közülük többen is kedvet kapnak majd ehhez, sok sportágat, mozgásformát megismerhettek most, mindenki találhatott olyat, ami neki szimpatikus. Mindenképpen szeretnénk hagyományt teremteni ebből, így amennyiben lesz rá lehetőség, a jövőben is részt veszünk a tanulóinkkal ezen az eseményen.”

A győri kosarasok is jelen voltak, a képen Suga Luca, a Széchenyi-egyetem hallgatója, Viniczai Kata, a SERCO UNI Győr technikai vezetője, Kertész Tamás, az Emberség DSE elnöke és Varga Zsófia, a SERCO UNI Győr korábbi válogatott játékosa, az UNI Győr NKA technikai vezetője.

Az I. Abdai Sporttoborzón az Abda labdarúgócsapata, a GYAC atlétika-szakosztálya, a Győri Úszó SE, a Győri ETO HC, az ETO-SZESE kézilabda-, az Ikrényi DSE röplabda-, a GYVSE vízilabda-, az UNI Győr kosárlabdacsapata, a Mehlmann Kézisuli, a Labdabanda tenisz óvoda, a Speedfit, az El Paso tánciskola, a Boresz e-sport mutatta meg magát, emellett a küzdősportok közül a capoeirával ismerkedhettek a résztvevők. Emellett lovagolhattak is a gyerekek. A győri Emberség DSE a parasportot népszerűsítette, hiszen alapelvük, hogy a sport mindenki. Ennek jegyében érzékenyítő játékokkal kapcsolódtak be a programba.