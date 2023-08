„Most tényleg úgy tűnik, hogy megtaláltam a góllövő cipőmet, és nagyon örülök neki – neveti el magát Visy Bálint. – Az ETO Akadémia ellen az egész meccsen jól ment a csapatnak, mind a három gólunk mintaszerű támadás után született. A harmadik előtt szélről kaptam egy jó beadást, levenni nem tudtam volna a labdát, ezért kapásból ellőttem, és az szerencsére bombaként vágódott a kapuba.”

A Teskándon szerzett gólját sokáig emlegetni fogják, akik látták.

„Nagyon rossz körülmények között játszottunk, állt a víz az egész pályán, ezért lapos át- adásokkal nem lehetett futballozni – folytatja a Csorna csatára. – Mi is jobbára ívelgettünk, így érkeztünk el a nyolcvannyolcadik perchez. Jött egy beadás, mellel levettem a labdát a kaputól mintegy tizenegy méterre, és rádőltem, úgy rúgtam el. Nagy örömünkre bement, és ezzel sikerült kiharcolni a továbbjutást a MOL Magyar Kupában. Várjuk a sorsolást és a következő ellenfelet.”

A jó eredmények hatására megnőtt a csapat és a játékosok népszerűsége is Csornán.

Visy Bálint

„A szurkolók közül elég sokan gratuláltak a gólok és a győzelmek után. Örülünk neki, hogy egyre többen látogatnak ki a mérkőzéseinkre. Az ETO Akadémia ellen már elég szépszámú néző előtt játszottunk és bízunk benne, hogy ez még tovább növekszik az őszi idényben.”

Visy Bálint Csornán él, és a pályafutása nagy részét is a város csapatában töltötte. Csupán két évet játszott máshol, a Nyúl együttesében.

„Tavaly nem volt szerencsénk, már a nyitófordulóban hárman megsérültünk, közte én is – teszi hozzá. – Az elmúlt bajnokságban többször szenvedtem kisebb-nagyobb sérülést, amik miatt több hónapot kellett kihagynom. Remélem, hogy idén elkerülnek a hasonló bajok és minél többet a pályán lehetek. Ez is a vágyam, hogy minél többet játsszak és sorozatban lőjem a gólokat. Az idei bajnokság első meccsén sajnos kikaptunk, de aztán sikerült javítani. Bízom a jó folytatásban! Az erős középmezőny a cél, vagyis a hetedik-tizedik környékén szeretnénk végezni a bajnokság végén. Persze ha előbbre fejezzük be, annak csak örülni fogunk. Vasárnap a ZTE II-höz látogatunk. Zömmel fiatalok alkotják a csapatukat, nem lesz könnyű összecsapás, ám náluk is a három pont reményében lépünk pályára.”