Pannonhalma már tavaly is otthont adott a hazai legjobb downhill versenyzők városi viadalának. Az 1,2 km hosszú pályát 90 m szintkülönbség jellemzi a városmagban, ahol számos természetes és épített akadályt is le kell győzniük a bringásoknak, többek közt a célegyenesben kamiont is. Az idei versenypályát úgy alakítják a szervezők, hogy a tapasztalt bringások és az extrém sport "újoncai" is megtalálják benne a kivívást.

„Örömünkre szolgál, hogy Pannonhalmán újra rendezhetünk városi downhill versenyt. Célunk, hogy olyan emberekkel is megismertessük ezt a fajta kerékpározást, akik eddig nem hallottak róla, nem láttak ilyet. Persze, abban is bízunk, hogy a versenyzőknek is különleges élményt ad majd a gyorsaságot és ügyességi elemeket egyaránt ötvöző pálya" - mondta Balázs Bence Zsombor, a magyarországi Urban Downhill Hungary versenyek alapítója.

Fotó: Kisalföld-archívum

Fotó: Huszár Gábor

A pannonhalmi viadal szeptember első hétvégéjén várja az érdeklődőket; szombat délelőtt kezdődnek a futamok, a döntőket pedig vasárnap rendezik.