A SERCO UNI Győr bajnoki és Euroliga-felkészülése előtt, augusztus 9-én Münchenben tartják az Euroleague Women sorsolását, ezt követően augusztus 14-én orvosi vizsgálatokkal és edzéssel kezdi meg a felkészülést a csapat.

A keret nem lesz teljes. Diamond Miller a Minnesota Lynxszel több mint valószínű, hogy bejut a WNBA rájátszásába, rá ezután számíthatnak a zöld-fehérek. A 3x3 szezon javában dübörög, ebben két játékos is érdekelt, Bach Boglárka és Hegedűs Janka, így a kezdéskor ők sem tudnak a csapattal tartani. Kristine Anigwe szeptember elején csatlakozik, ott lesz viszont az egyetemi sportcsarnokban Destiny Slocum, illetve Cyesha Goree is Magyarországra érkezik augusztus 20-án. A fiatal játékosok közül Gyöngyösi Janka és Molnár Laura is a csapattal kezdi el a felkészülést.

Ami az edzőmérkőzéseket illeti, hatszor lép pályára a felkészülés alatt Cziczás László együttes. Szeptember elsején a Vasasnál vendégeskednek, majd szeptember 8-án a Fűzy Ákos–Tapodi Péter-emlékmérkőzésen fogadják a brit bajnok és Euroliga-selejtezős London Lions együttesét. Szeptember 13-án Sopronba látogatnak a Krasznai Ferenc-emlékmérkőzésre, majd címvédőként részt vesznek a szekszárdi Sió-kupán a szeptember 15-i hétvégén. A bajnoki rajt előtti utolsó meccsen a megyei rivális, bajnoki címvédő Sopront fogadják.

Felkészülési meccsek – Szeptember 1., 18.00: Vasas Akadémia–SERCO UNI Győr (Budapest). Szeptember 8., 18.00: SERCO UNI Győr–London Lions (Győr). Szeptember 13., 18.00: Sopron Basket–SERCO UNI Győr (Sopron). Szeptember 15–17.: Sió-kupa (Szekszárd). Szeptember 23., 17.00: SERCO UNI Győr–Sopron Basket (Győr).