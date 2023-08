– Próbáltunk utánanézni új csapata múltjának. Nem nagyon van neki...

– Valóban, ez teljesen új csapat. Rómában hosszabb ideje, több mint tíz éve nincs élvonalbeli női csapat, viszont az utánpótlásképzés nagyon magas színvonalú, sok az ügyes, korosztályos válogatott fiatal. Volt egy csapat, amelyik a következő évadra nem vállalta az élvonalbeli indulást, ennek a csapatnak az élvonalbeli licenszét vásárolta meg leendő csapatom.

– Akkor ez teljes mértékig fejesugrás lesz az ismeretlenbe?

– Mondhatjuk, hiszen egyrészt először hagyom el így hosszabb időre Sopront és a csapatot, ráadásul teljesen új csapathoz kerülök. Ez utóbbi talán nem is baj, hogy mindenki új lesz, és nem egy már meglévő közösségbe kell beilleszkednem.

– Az, hogy a Sopron Basket nem indul a nemzetközi kupában, mennyire játszott közre a döntésében, hogy külföldre szerződjön?

– Mielőtt elkezdtünk volna tárgyalni Török Zoltán ügyvezetővel, még nem is hallottam erről, nagyon megdöbbentett, de nem befolyásolt, már csak azért sem, mert új csapatom sem indul. Egész egyszerűen úgy éreztem, most kell váltanom, és egy másik kosaras közegben kipróbálni, mit tudok. Talán úgy is fogalmazhatok, vagy most vagy soha.

– Arról esett szó, hogy ennek az új csapatnak, az Oxygen Roma Basket együttesének mi lesz a célja?

– Mivel tényleg teljesen új csapatról van szó, nyilván nem indulunk nemzetközi kupában, de a cél, hogy ezt kiharcoljuk. A közelmúltban történt hasonló eset Olaszországban, akkor a Bologna vette meg egy olyan csapat licenszét, amely akkor a következő évadban nem akart indulni az élvonalban. Ez a Bologna az előző évadban már az Euroligában játszott, a vezetőink azt mondták: az ő példájukat szeretnénk követni.

– Női válogatottunk remekül szerepelt az Európa-bajnokságon. Hogyan élte meg, hogy nem került be a csapatba?

– Nyilván nagyon szerettem volna ott lenni az Eb-n lányokkal, így viszont nem tehettem mást, mint szurkoltam nekik. Varga Alízzal tartottam is a kapcsolatot az Eb alatt, örülök, hogy ilyen jól teljesítettek, büszke vagyok rájuk.

– Ha jól sejtjük, azért ez a római szerződés már korábban is "érett", körvonalazódott...

– Így van, már megkötöttük korábban, csak tudja, ez a mediterrán lazaság... Én is vártam már, mikor jelentik be, már csak azért is, mert nyilván tőlem is sokan kérdezték mi lesz.

– Mikor utazik Rómába elkezdeni a felkészülést?

– A bajnokság október elején kezdődik, szeptember elején utazom. Az erőnléti edzőtől viszont kaptam egy edzéstervet, amelyet már most követek. Meg egyébként a nyáron a bajnokság befejeztével nem álltam le, sokat edzettem egyénileg. Nem erőnléti munkát végeztem, inkább a technikám fejlesztésére koncentráltam, például, hogy hatékonyabb legyen a labdavezetés. Júliusban tartottam egy pihenőt.

– Várja már a római utazást?

– Bár egyszer, vagy tíz éve már töltöttem ott pár napot, de ez azért más lesz. Igen, várom, már csak azért is, mert túl sokáig egyedül edzeni azért nem jó. És a már említett mediterrán lazaságra, életérzésre is kíváncsi vagyok. Meg arra, ez hogyan hat rám, ugyanis szeretek mindent aránylag pontosan, szinte percre előre megtervezni.