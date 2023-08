A rév-komáromi erősember a végletekig kiélezett csatában – a végén már sérüléssel is küzdve – múlta felül földijét, Horváth Tamást, valamint a kiskunhalasi Locskai Józsefet. A három versenyző között mindössze másfél pont volt a végelszámolásnál!

Akárcsak a „nagyokra”, azaz a Prémium Strongman League mezőnyére, a PSL Hungary versenyzőire is öt versenyszám, a kamionhúzás, az egykezes óriásnyomás, magasba dobás, hordósorpakolás és zárásként az autófelhúzás várt a Muscle Beach-en rendezett fordulóban. Siófokon végül Kontás Csaba mosolya lehetett a legszélesebb – pedig egyáltalán nem úgy indult számára a verseny, mint amiből diadalmenet lesz.

A 30 esztendős sportember a kamionhúzásban negyedik, az egykezes óriásnál öt ismétléssel holtversenyben az ötödik, a magasra dobásban ismét csak ötödik lett, így túl a számok felén jelentős lemaradásban a dobogósoktól mindössze az ötödik helyen állt összetettben. A hajrája aztán ellenállhatatlanul sikerült, a hordósorpakolást egyedüliként csinálta végig a nyolcfős mezőnyben, zárásként pedig tizenegy nyomással az autófelhúzásban is a legjobb lett.

Kontás Csaba a 180kg-os hordó felrakása közben

Persze ahhoz, hogy ez a végén fényes felzárkózás mellett aranyérmet is érjen, kellett a társak hibája is. Az addig remeklő Horváth Tamás a hordósorpakolásnál remegett meg először, csupán négy hordót tett fel sikeresen, és bár még így is saját kezében maradt a sorsa, az autófelhúzásnál mindössze öt ismétlésig jutott. E számban elért ötödik helyével pedig éppen csak, de visszacsúszott Kontás mögé. Más kérdés, hogy lélektanilag sem volt könnyű helyzetben, de ahhoz, hogy azt az egy, aprócskának tűnő, ám annál fontosabb pontot megszerezze, még további két felhúzásra lett volna szüksége.

„Úgy jöttem ide, hogy próbálom ugyan kihozni magamból a legtöbbet, de egy jó edzésként gondoltam a versenyre. A győzelem egyáltalán nem jutott eszembe. Az utolsó számnál nagyot mentem, a közönség kedvéért még belehúztam egyet. Egy kisebb sérülés, részleges bicepszszakadás lett a vége, de megérte, mert megnyertem a számot, ezzel pedig a siófoki fordulót is” – mondta a sikert követően a Prémium Médiának a kőgolyópakolás magyar rekordere.

„A hordópakolásra is nagyon büszke vagyok, mert 180 kilós hordót eddig még nem raktam. Száznegyvenig úgymond könnyű dolgom volt, a 160-at is feltéptem, ez pedig önbizalmat adott az utolsó emeléshez, úgy mentem rá a 180-ra, hogy ez is menni fog. Nagy küzdelem volt, de csak felkerült az állványra. Nagyon jó érzés volt, pedig nem a kedvencem számom!” – tette hozzá Kontás, aki az Ultimate Strongman U105-ös világbajnokságra, azaz a 105 kilogram alatti erősemberek legnagyobb megmérettetésére készül jelenleg, és ennek a felkészülésnek tervezte alárendelni a PSL Hungary aktuális fordulóját is.

„A nyomószámokban, például a rönkkel vannak még gondjaim, de Nagy Ákos rengeteg ötletet, tippet adott, hogyan készüljek. Érzem magamon a fejlődést, jó erőben, és jó kezekben is érzem magamat. Remélem, hogy a karommal sem lesz semmi gond, most azt mondták az egészségügyisek, egy kis jegelés és pihentetés után jó lesz minden” – tekintett előre a büszke aranyérmes.