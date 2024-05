Szép hagyománya van immár annak, hogy Darnózselin a végzős diákok kisebb társaikkal karöltve elültetik a ballagók fáit. Ezúttal, a faültetések sorát folytatva az Ady Endre utcában, továbbá a Bem és a Táncsics utcákban huszonnyolc gömbjuhar hajthat gyökeret.

Fotó: Kerekes István

Faültetés támogatással

A fák beszerzését ezúttal az Agrárminisztérium és a Darnózseliért Közhasznú Alapítvány támogatta anyagilag. Az egybegyűlteket dr. Kovács Péter, a Darnózseliért Közhasznú Alapítvány kuratóriumi elnöke köszöntötte: kiemelte, immár négy éve ültetnek fákat a falu egyik legszebb utcájában a ballagó diákok emlékére. A szakember a faültetés fontosságára hívta fel a figyelmet.

Darnózseli hazavárja a fiatalokat

Némethné Molnár Andrea darnózseli polgármester arra tért ki, hogy minden elültetett fa egy-egy ballagó diákot jelképez. Őket Darnózseli visszavárja, és kérte, hogy sohase felejtsék a darnózseli általános iskolai éveket. A faültetés közösségépítő funkciójára is rámutatott az elöljáró.

Bősi Éva a Darnózseliért Közhasznú Alapítványtól arról számolt be, hogy támogatták már az óvodát fejlesztő programmal, az iskolát fejlesztő eszközökkel, térfigyelő kamerát és defibrillátort vettek a falunak, és csemetéket is évről-évre vásárolnak. Kérte a diákokat, hogy az ültetés után a fák gondozásáról is gondoskodjanak.

Teszünk környezetünkért

Az eseményre meghívták Nagy István agrárminisztert is, aki a faültetés szimbolikájáról beszélt: teszünk vele a környezetünkért, egy élhető településért. Az első fát a tárcavezető Kovács Regina nyolcadikos darnózseli diákkal együtt ültette el.