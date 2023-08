A rendkívül erős mezőny ellenére is harmadik helyen végzett a Szabó Bence–Furkó Kálmán kettős a férfi könnyűsúlyú kétpárevezősök versenyszámában az egyik legnagyobb multisportversenyen, az Egyetemi Világjátékokon. Bence Győrben készül edzőjével, Alföldi Zoltánnal a Győri Atlétikai Club versenyzőjeként, az élsport mellett pedig a Széchenyi István Egyetem hallgatójaként is megállja a helyét.Még huszonnégy óra sem telt el azt követően, hogy Szabó Bence hazatért a kínai Csengtuból, már újra vízen készült. Edzőjével, Alföldi Zoltánnal két nappal később már indultak Szolnokra edzőtáborozni, hogy a szeptemberi felnőtt-világbajnokságon is a legjobb formájukat tudják nyújtani.

– Kálmán szolnoki, öt éve egy horvátországi edzőtáborban ültünk először egy hajóba és már az első közös evezésnél éreztük, hogy jól megy a hajó – emlékezett vissza a kezdetekre Szabó Bence. – 2019 óta minden évben legalább egy világversenyen indulunk és már sikerült jó eredményeket elérnünk, de ez volt az első alkalom, amikor ilyen több sportágat felvonultató, multisportrendezvényen vettünk részt.

Szabó Bence elmondta, az egyetemi versenyek mezőnye évről évre egyre erősebb, de az idei evezősverseny kiemelkedően kemény volt.

– Talán a miénk volt az egyik legnehezebb. Néhány olyan ellenfél is részt vett, akikkel a szeptemberi világbajnokságon is találkozunk majd. Maga a rendezvény is egészen más léptékű volt, mint amit eddig tapasztaltunk. Az olimpiai faluban nagyon jó volt a hangulat és az időeltolódást is jól tudtuk kezelni. Az első versenynapra már alig éreztük a plusz hat órát. Mivel korábban már versenyeztünk Kínában és Floridában is, így a meleg, párás időre is tudtuk, hogyan készüljünk, de így sem egyszerű ilyen extrém körülmények közt teljesíteni.Az edzés mellett Szabó Bence a Széchenyi István Egyetem rekreáció szakos hallgatója, edzője pedig az intézmény oktatója is egyben.

– Az egyéni tanrend hatalmas segítség abban, hogy mindkét területen teljesíteni tudjak. Az időbeosztás összehangolása terén Papp Oszkár szakosztályvezetőnek és dr. Gyömörei Tamás tanszékvezetőnek külön hálás vagyok a támogatásért. A belgrádi világbajnokságon könnyűsúlyú kettesben indulunk. Az olimpiai kvalifikációt a tavaszi versenyeken szeretnénk megszerezni könnyűsúlyú kétpárevezősben. Utóbbi versenyszámban a mostani Egyetemi Világjátékok volt az első komolyabb eredményünk. Ez nagyon motiváló, azon leszünk, hogy a legjobb formánkat hozzuk, hogy ott lehessünk majd Párizsban.