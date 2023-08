Összesen hat női és egy férfimeccset vezetett, közte a nőknél az Olaszország–Hollandia elődöntőt.

„Utóbbinak hatalmas tétje volt, hiszen a győztes nemcsak a döntőbe jutott be, hanem ezzel együtt olimpiai kvótát is szerzett. Végül a hollandok nyertek egy góllal, de egyik fél sem foglalkozott a játékvezetéssel – mondta a fiatal edző, aki a vb utolsó napján a 7. helyért rendezett találkozón működött közre.

„Azt gondolom, elégedettek voltak velem, folyamatosan rázódtam bele én is a fújásba. A férfimeccs egyébként nagyon kemény volt, teljesen más a tempó, más dolgokra kell jobban odafigyelni. Jó tanulás volt az is. Amúgy valamennyi női bíró kapott lehetőséget férfimeccsen, ezt direkt így tervezte a szövetség. Hozzáteszem, férfivonalon is volt játékvezetőnk kint, Kovács Cs. Tamás az ötödik helyért rendezett találkozót fújta a férfiaknál” – tette hozzá Nóra, aki szerint fontos, hogy előbbre lépjen a magyar játékvezetői kar, sportdiplomáciai szempontból is lényeges ez.

Összesen hét meccsen működött közre a győri játékvezető.

Debreceni Nóra korábban már járt amúgy Japánban, de nem sok emléke maradt meg.

„Tizenegy éves voltam, amikor egy ifjúsági világtalálkozóra mehettem ki. Nem sok mindenre emlékszem abból az időből, most azonban sokkal több olyan impulzus ért, ami talán örökre megmarad az emlékeim között. Az biztos, teljesen más kultúrába csöppentünk, mások az emberek, de összességében nagyon jó volt. Az elsődleges feladatunk persze az uszodában volt, de jutott idő több mindenre, így számos nevezetességet tudtunk megnézni, eljutottunk Hirosimába is, ahol a második világháború végén elszenvedett atomtámadás apropóján múzeum nyílt, illetve a becsapódásnak is van emlékhelye. Érdekes volt ott lenni, kicsit át is értékeli ott magában az ember, mi az igazán fontos, és mi nem” – mesélte Debreceni Nóra, aki játékvezetés szempontjából nehéz év előtt áll, hiszen januárban Európa-, februárban világbajnokság lesz, majd nyáron Párizsban az olimpia.

„Bízom benne, sok küldést kapok majd, de hogy mindhárom világversenyen ott leszek-e, majd kiderül. Az biztos, igyekszem minden meccsen, amit fújok, a lehető legjobb teljesítményt nyújtani, mert ez rajtam múlik, minden más azonban nem az én döntésem” – mondta végezetül edzőnk, aki most a győri csoportjával dolgozik: úszótanfolyam, táboroztatás, felkészülés – ezek a dolgok, melyek most az első helyen vannak.