Bravúr lenne az érem

A vb-vel és a magyar esélyekkel kapcsolatban a tizennégyszeres magyar bajnok, hosszútávfutó legendánkat, Földingné Nagy Juditot kérdeztük.„Úgy terveztük, egy nap biztosan ott leszünk a nézőtéren, a többit, ahogy minden atlétikával kapcsolatos közvetítést, a tévében követjük. Három világbajnokságon, négy Európa-bajnokságon és két olimpián futhattam, ott lehettem a budapesti 1998-as Eb-n, még a Népstadionban. Csodálatos élmény volt belülről is átélni ezeknek a versenyeknek a hangulatát. Nyilván, most már mint csak szurkoló élvezhetem a világbajnokságot, ami azért így is hatalmas élmény lesz. Ami a hazai esélyeket illeti, ugyan nem lehetetlen, de ezen a szinten már nagyon nehéz a dobogóig eljutni. A részvétel is nagy szó, a pontszerzés pláne. Egy éremszerzés mindenképp bravúr lenne.”