Lipóton tartotta hagyományos nyári kapustáborát a tragikus sorsú kapusról, Héger Ádámról elnevezett győri kapusiskola. A táborban mintegy húsz fiatal – a napi tréningek mellett – ismert kapusoktól, többek között Sebők Zsolttól, Dombó Dávidtól, Kalmár Adriántól, Deli Zoltántól leshette el a szakma fortélyait.

„Idén harmincéves az iskolánk, 1993-ban a volt Dózsa-pályán Kiss Csabával alapítottuk, hogy külön képzést kapjanak a megyei kapusok. Később csatlakozott Ulbert Tibor, akit szerintem nem kell bemutatnom az ETO szurkolóinak.

Ma már a korábbi kapusaink fiai is megfordultak nálunk, Sebők Zsolt és Kocsis Imre gyermekei is kiváló kapusok lettek. Sok csapatnál dolgoztam, rengeteget tanultam a kollégáimtól, legutóbb Tőkés Lászlótól, de a diákjaimtól is. A mi szakmánk hasonló, mint az ötvösé, mert nem mindegy, hogy bizsu vagy gyémánt lesz, amit csiszolgatunk” – mondta Kopp András a győri kapusiskola egyik alapítója.

Egykori diákok, ma már neves kapusok is oktatták az idén harmincéves győri kapusiskola tanítványait.