Július 30-án megkezdődik a Merkantil Bank Liga, NB II 2023/24-es idénye. Győrött nagy a várakozás, hiszen városi rangadóval indul a szezon, a Gyirmót FC az ETO-t fogadja. A szurkolók és a klubok is készülnek, ennek jegyében megkezdődött a bérletárusítás.

Gyirmóton az Alcufer Stadion klubépületében hétfőtől válthatók meg a következő idényre érvényes belépők, az előző szezonban váltott bérletük felmutatásával azonos helyre augusztus 7-ig lehetséges megváltani az újat. Az előző idényhez hasonlóan most is alkalmasak lesznek az NB III-as mérkőzésekre megtekintésére is - tudatja a Gyirmót FC Győr honlapja.

- Az ETO-nál augusztus 16-ig lehet megváltani a 2023/2024-es NB II-es szezonra szóló bérleteket a stadion hazai jegypénztárában - mondja Horváth Csaba, a klub kommunikációs vezetője. - A tavalyi bérletes helyeket két héten keresztül, július 29-ig tartjuk fenn. Az ezután következő időszakban megkezdjük a szabad értékesítést. Fontos tudnivaló, hogy a vásárláshoz személyi igazolvány szükséges. Három nap alatt mintegy kétszáz bérletet adtunk el.

A vezető újdonságként említette, hogy az árak nem emelkedtek. Hét éves korig ingyenes belépést adnak egy teljes áron megváltott bérlet mellé. Szeretnének javítani a közönség kiszolgálásan, dolgoznak azon, hogy mérkőzésnapokon lehessen ETO-s ereklyéket vásárolni a stadionban.