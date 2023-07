Az ETO FC Győr patinás angol klub U23-as csapatát fogadja szombaton 11 órától az ETO Parkban: a Wolverhampton Wanderers szerepel a zöld-fehérek vendégeként. A sárga-fekete színeket viselő csapat nevének rövidített verziója a Wolves, mely egyben a becenevük is, magyarul Farkasokat jelent. A klub 1877-ben alakult, a színe: arany-fekete.

Alapító tagja az angol labdarúgóligának, és kétszer is megnyerte az FA-kupát az első világháború kitörése előtt. A második világháború után voltak a legsikeresebbek, 1949 és 1960 között három bajnoki címet és két FA-kupát szereztek. Az 1950-es években több angol lap is a Wolverhamptont kiáltotta ki a világ legjobbjának, 3–2-re legyőzték a Bp. Honvéd aranycsapatát is. Bejutottak a legelső UEFA-kupa-döntőbe 1972-ben – az elődöntőben a Ferencvárost ütötték ki –, ahol kikaptak a Tottenham Hotspurtől.

Viszontagságos történetük során többször is megjárták a másodosztályt, néhány éve tartósan a Premiershipben szerepelnek.

Győrött a nyáron hatalmas változások történtek a játékoskeretben. Mivel a csapat eddig Dunaszerdahelyen játszotta az előkészületi mérkőzéseit, holnap délelőtt először lép pályára az ETO-stadionban, az újak tulajdonképpen a Wolves U23 ellen mutatkoznak be a győri szurkolóknak.

A lista: Pap, Buna, Szépe, Anton, Bumba, Csóka, Hamed, Krivokapic, Skvarka és Vera. A nyáron igazoltak közül biztos, hogy hiányozni fog a térdével operált Farkas.

A mérkőzésre a belépés díjtalan.