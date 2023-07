Sugta Julianna és Balogh Vivien a májusi, győri Bringásreggelin is elkápráztatta a közönséget. A hölgyek hétéves koruk óta űzik a sportot, és bár nem győriek, a korábbi bemutatón kívül is kötődnek a városhoz, mivel Julianna a Széchenyi István Egyetemen tanult.

– Mind a ketten Bajon jártunk általános iskolába, ott ültünk először nyeregbe – mesélték.

A művészi kerékpárban, ami a sportág hivatalos neve, férfi és női kategória van, ezeken belül pedig egyéniben, párosban és négyes csapatban indulhatnak a versenyzők.

– Hétéves korunk óta a nyeregben vagyunk. Mindketten szeretjük a megmérettetéseket, a kezdetektől versenyzünk. Egyéniben és négyesben is kipróbáltuk már magunkat, 2020 óta pedig párosban indulunk.

Még nézni is lélegzetelállító. A páros repertoárjának legnehezebb gyakorlata óriási ügyességet igényel.

Julianna és Vivien már a magyar bajnokságot is megnyerte. Emellett a nemzetközi mezőnyben egy világbajnoki 8., világkupa-6. és Európa-bajnoki 7. helyezést tudhatnak a magukénak. Ez a teljesítmény azért is kiemelkedő, mert bár a sport- ág közel harmincéves múltra tekint vissza hazánkban, kevesen ismerik. Jelenleg körülbelül 30–40 sportolója van a kezdőktől a profikig.

– A szabálykönyvben szereplő gyakorlatok mellett mindig figyeljük a külföldi versenytársainkat. Mivel a környező országokban többen űzik ezt a sportot, az interneten sokféle videót lehet találni. Emellett tanácsot is szoktunk kérni, ha egy gyakorlat nyitjára nem tudunk magunktól rájönni. E téren nagyon jó a kapcsolatunk a német sporttársakkal, mindig segítenek.

A duó elárulta: repertoárjuk legnehezebb gyakorlata az, amikor ketten vannak egy kerékpáron és Julianna a nyeregben ülő Vivien vállára áll fel, majd megemelik a kerékpár elejét, hogy egy keréken haladjon. A sportág legnehezebbjének pedig az az elem tekinthető, mikor a nyeregrészen álló versenyző átugrik a kerékpár kormányára.

– Fontos kiemelni, hogy ezeket a gyakorlatokat speciális kerékpáron hajtjuk végre. Ez a sportágban a legdrágább, körülbelül 2000 euróba kerül, így érdemes olyan egyesületnél kezdeni, ahol már van ilyen eszköz, és nem úttörőként próbálkozni. Volt már rá példa, hogy valaki hagyományos kerékpáron próbálkozott az egyik gyakorlattal, és sajnos csonttörés lett a vége.

Julianna és Vivien hozzátették: egy nap szeretnének saját egyesületet alapítani, most viszont a versenyzés mellett azon dolgoznak, hogy minél több be- mutatót tartsanak, ezzel is népszerűsítve a sportágat.

A páros hamarosan Szlovákiában vesz részt egy kupasorozat második fordulóján, ezt követően pedig minden figyelmüket a világbajnokságra fordítják, amit augusztusban rendeznek Glasgow-ban, és minden kerékpáros szakág képviselteti magát.