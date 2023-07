Mind a huszonkét játékosának teljes nevet vásárolt Jascsák, összesen négyszáznegyven dollár értékben. Hosszú töprengés után a Ferencváros egykori aranycsapatáról nevezte el őket, melyben annak idején maga is játszott. A valutás bolt megrendelőlapjára először írta fel azokat a neveket, melyek később annyi és annyi újság címoldalán szerepeltek: Tirnauer, Ásó, Kapa, Steinitz, Jascsák (a saját nevét az öreg főkomornyik-csapatkapitányra ruházta), Podhola, Sipőcz, Kohn Géza, Halász, Vadász, Madarász. A tartalékok pedig az örök rivális, az MTK tagjainak nevét kapták – írja Moldova György A verhetetlen tizenegyben.

Valami hasonlóan nagy dobásra készül az ETO FC Győr is a labdarúgó NB II-ben. A játékoskeret jelentős részét lecserélték a nyári szünet alatt, eddig egy csapatnyi új fiút jelentettek be, a tavalyi együttesből jószerivel csak a fiatalok maradtak. A tájékozottaknak az ide igazoltak névsorából úgy tűnik, hogy a győri klub tulajdonosa, a Világi család „elengedhette” a következő évre az MLSZ központi támogatását. A külföldi futballisták szerepeltetése miatt ez évi mintegy félmilliárd forintot tehet ki. A jól értesültek azonban azt feltételezik, hogy ez aprópénz lehet ahhoz az összeghez képest, amihez az ETO egy új gigaszponzor megjelenésével juthat. Mindez persze egyelőre alig több találgatásnál, az aláírt szerződés még nem látott napvilágot.

Pap, Buna, Bumba, Csóka, Hamed, Szépe, Anton, Krivokapic, Skvarka, Farkas, Vera – ez (egyelőre) a nyáron az ETO NB II-es csapatához érkezett tizenegy. Hogy aztán ez is verhetetlen lesz-e – nyilván a keret többi tagjával együtt –, az majd a két hét múlva kezdődő bajnokságban kiderül.

A nyitány július 30-án lesz Gyirmóton a győri derbivel.