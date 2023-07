Szinte tökéletes idényt produkált a Vámosszabadi csapata, hiszen 24 győzelem, egy döntetlen mellett csak egyetlen vesztett mérkőzésük volt, az is a bajnokság befejező találkozója, amikor az őket üldöző Nagyszentjános bizonyult jobbnak. Kiváló csatársorral büszkélkedhetnek a határ menti településen, mert 26 mérkőzésen 164 lőtt gól ellenében 29 kapott áll a nevük mellett a tabellán, és a bajnokság legjobb góllövői közül az első és harmadik helyezett, Takács Mihály (58), illetve Horváth Benedek (38) is náluk szerepel.

– Hatalmas siker az egyesület életében, hogy hosszú idő után ismét bajnoki arany- éremmel tudtuk zárni a szezont – kezdte értékelését Horváth József elnök. – Az elnökség tökéletesen elégedett a csapat szereplésével és Sági Ottó edző munkájával. A bajnoki címmel járó megyei másod- osztályú indulási joggal élni fogunk, az ehhez szükséges feltételeket teljesítjük. Célunk, hogy a következő bajnokságban az első hat hely valamelyikén végezzen a Vámosszabadi Sportegyesület.

– Milyen tervekkel, elképzelésekkel kívánják a kitűzött célt elérni, megvannak-e hozzá a szükséges feltételek?

– Nagy könnyebbséget jelent a vezetőségnek a csapat építésében, hogy csak néhány új igazolásra lesz szükség, mivel szinte az összes jelenlegi játékosunk nálunk szándékozik játszani, és folytatni akarják a sikeres szereplést. Örömünkre szolgál, hogy az aktív labdarúgástól visszavonulását bejelentő NB I-es bajnok, többszörös válogatott játékosunk, Puglits Gábor újabb arany- éremmel tudja lezárni pályafutását. Köszönjük neki, hogy inspirálni tudta fiataljainkat és sikerre segítette csapatunkat rutinjával, játékával és hasznos tanácsaival.

– A magasabb osztály magasabb követelményekkel jár, amihez szorosan hozzátartozik az utánpótláscsapatok szerepeltetése is.

– Az egyesületünknél minden feltétel adott a magasabb osztálybeli szerepléshez, úgymint az anyagi háttér, amit elsősorban a helyi önkormányzatnak köszönhetünk, vagy az utánpótlás-együttes kötelező nevezése és működtetése. Korábban is gondot fordítottunk a helybeli fiatalok felkarolására, így nem okozhat gondot a megfelelő összetételű csapat szerepeltetése.