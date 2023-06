A Mezőörs az elmúlt idényben remekül szerepelt a MOL Magyar Kupában, megnyerte a Megyei Keglovich Kupát, majd a megyei másodosztály Győr-Kelet csoportjában is fölényesen szerezte meg az aranyérmet.A nagy menetelésről és a jövő terveiről beszélgettünk Szőke Barnabás egyesületi elnökkel, aki egy személyben Mezőörs polgármestere és a település református lelkésze is.

– Több mint húsz évvel ezelőtt kerültem a településre, ezután folyamatosan bekapcsolódtam a közéletbe – mondta bemutatkozásképpen röviden Szőke Barnabás. – Tíz éven keresztül szerepeltünk a megyei másodosztályban, majd ugyanennyi ideig a megyei harmadosztályban, de sokáig nem kerülhetett szóba az előrelépés. Éppen emiatt az infrastruktúra fejlesztését tettük az első helyre, ami a régi öltözőből közösségi tér kialakítását és egy új öltöző felépítését jelentette, ami a mai kor követelményeinek is megfelel. Az egy évvel korábbi, megyei harmadosztályban elért második helyezésünk alapján felkérést kaptunk, hogy induljunk a másodosztályban, amit el is fogadtunk. A nyári felkészülésünk nagyon jól sikerült, az előző csapat egyben maradt, sőt, néhány játékost igazolni is tudtunk.

Az őszi első hely után tavasszal a 13 bajnoki mérkőzésből 1 döntetlen mellett 12 alkalommal begyűjtötték a három pontot és fölényesen végeztek az első helyen.

– A bajnoki cím mellett mind a MOL Magyar Kupában, mind pedig a Megyei Keglovich Kupában jó eredményeket értünk el. Mindkét sorozatban több magasabb osztálybeli ellenfelet is elbúcsúztattunk, ami nagy önbizalmat adott mind a szakmai vezetésnek, mind pedig a játékosoknak. Szekeres Krisztán vezetőedző munkáját Bencze Károly pálya-, Szalai Richárd kapusedző és az ősszel még Burányi Tamás segítette, aki a télen Nyíregyházára távozott, az ő helyét Bohner Roland vette át. A télen még néhány játékossal erősítettünk, s úgy vélte a csapat, ha már itt tartunk, akkor nem engedjük ki a kezünkből az első helyet.

Napjainkban adódik a kérdés: vállalják-e a megyei első osztályban való indulást?

– Nagy dilemmát jelentett ez a kérdés a tavasz folyamán, mert április első felében be kellett adni a licenckérelmet, ami minden téren átvilágítja az egyesületet. Én személy szerint még féltettem egy kicsit a csapatot, ha rajtam múlik, akkor várunk még egy évet, de a többség úgy döntött, vágjunk bele az újabb kihívásba. A feltételek adottak mind az anyagi, mind pedig a technikai háttér tekintetében. Bár még az átigazolási időszak nem kezdődött el, de van már ígéretünk több játékos tekintetében is, hogy szeretnék nálunk folytatni a pályafutásukat. A csapat gerince ugyan megmarad, de szükséges posztokra igazolni, hogy egy dobogóközeli, meghatározó csapatunk lehessen a megyei első osztályban. A szakmai stábban annyi változás lesz, hogy a szükséges végzettséggel rendelkező Bohner Roland lesz a vezetőedző, de Szekeres Krisztián is a csapat mellett marad, ezután ő tölti be a technikai vezetői tisztséget. Már elkezdtük a munkát az első osztályra, heti három edzéssel és a szombati edzőmérkőzésekkel készülünk. Igyekszünk, hogy a nagyon lelkes és sokat segítő közönségünknek jó szórakozást biztosítsunk a bajnokságban és a kupákban is, mert nélkülük ezek az eredmények nem születhettek volna meg.