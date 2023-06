A jubileumi ünnepség fővédnökeként Dr. Dézsi Csaba András, Győr polgármestere beszédében bizakodó volt a jövőt illetően: – Voltak szebb idők is a csanaki klub életében, mint amit napjainkban élünk, hiszen annak idején a Magyar Kupában legyőzték a Tatabányát.

Önmagában egy kicsi, de százéves egyesület olyan közösségi élményeket ad azoknak, akik abban élnek, hogy az aktuális bajnoki osztályokban szerepelve mindig egészséges szemléletű küzdelemre tanít.

Annak idején Minarik Ede mosodás is kimondta a nagy igazságot, mi szerint „kell egy csapat”. Itt hála istennek van csapat, van egy gyönyörű pálya, vannak szponzorok, mint Győr városa is egyben. Ki lehet kapni, hiszen mindenkinél vannak jobbak, de a közönség egyetlen dolgot nem tud elfogadni, a lelketlen játékot. Győr-Ménfőcsanak közössége Győr városának fontos része, remélem a most megjelenő emlékkönyv száz év múlva még kétszer vastagabb lesz.