Nagyszerűen szerepelt a nemrégiben befejeződött NB II-ben a Mosonszentmiklós férficsapata, ugyanis négypontos előnnyel megnyerte a bajnokságot és egyenes ágon jogot szerzett arra, hogy indulhasson az NB I-ben.

Hogy indulnak-e és hol fognak játszani – arról is beszélgettünk Frank László szakosztályvezetővel.

– Amikor tavaly újabb két évre elvállaltam a szakosztályvezetői tisztséget, megállapodtunk a játékosokkal és a vezetőkkel, hogy szeretnénk mi is hozzájárulni egyesületünk százéves jubileumának méltó megünnepléséhez – indította beszélgetésünket Frank László. – Ehhez pedig a legszebb az lenne, ha megnyernénk a bajnokságot és feljebb jutnánk. Az eredmények alapján ezen célkitűzésünket már teljesítettük, de az még nem dőlt el, hogy Győr, Pápa vagy éppen Répcelak lesz-e az ideiglenes otthonunk, mivel a helyi tekebár kétsávos pályája nem alkalmas az első osztályú mérkőzésekre.

A 11 csapatos Nyugati csoportban a 20 mérkőzésből 14 alkalommal győztesen hagyták el a pályát, két döntetlen mellett mindössze négy vereség szerepel a nevük mellett.

– Az biztos, hogy az ősszel gyengén rajtoltunk, néhány alkalommal minimális fakülönbségekkel kaptunk ki, amivel jelentős hátrányba kerültünk. Tavaly nyáron két játékos leigazolásával, a télen Korcz Róberttel tovább erősítettünk és fokozatosan dolgoztuk le az ötpontos hátrányunkat, ami olyannyira sikerült, hogy a korábbi ellenlábasunkat, a Tatabánya együttesét a zárófordulóban már bajnokként fogadhattuk.

A létesítmény területén a csornai pálya elkészülte jelentené a tökéletes megoldást.

– A versenykiírás szerint ebben az osztályban csak négysávos pályán lehet bajnoki mérkőzést rendezni, ezért más településen kell helyet találni. Nagyszerű lenne, ha Csornán elkészülne a tervezett négysávos tekepálya, ami igazi otthonává válhatna akár a mi csapatunknak is, akár az egykor szebb napokat megélt csornai tekézőknek is.

A soproniak kiesésével a Mosonszentmiklós lett megyénk második számú férficsapata a Győr-Szol mögött.

„Szeretnénk megfelelni az elvárásoknak. A céljaink megvalósításához, hogy helytálljunk az NB I-ben, egy meghatározó játékos leigazolását tervezzük, de a legfontosabb a mostani csapat együtt tartása. Az edzéseinkhez megkapjuk a tekebár pályájának ingyenes használatát, az önkormányzat anyagi támogatását a kiadásaink fedezésére, és továbbra is számítunk lelkes szurkolóink biztatására, akik eddig is ott álltak a csapat mögött.”