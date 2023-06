Dr. Barthalos István, a nők edzője így értékelt: „Úgy emlékszem, a sorozat életében még nem volt olyan, hogy egy egyetem két csapattal szerepeljen, olyan azonban szinte biztos nem volt, hogy két érmet szerezzen. Büszke vagyok a lányokra, igazságtalan lett volna az élet, ha érem nélkül zárjuk ezt az évet.”

A csapat július 14. és 19. között az egyetemi Európa-bajnokságon vesz részt 3x3-as kosárlabdában, ezen várhatóan Bánszegi Borbála, Horváth Dóra, Szűts Boglárka és Perl Zsófia vesz részt.

„Az év során több játékos is szerepet kapott, mindenkinek jár az elismerés, de végül az ezüstérmes csapat tagjai szerepelhetnek az EB-n” – tette hozzá az edző.

Az UNI Győr bronzérmet szerzett csapata.

Laky Tibor, a férficsapat edzője is elégedetten értékelt: „Az egész idényt nézve elégedettek lehetünk, hiszen öt az öt elleni kosárlabdában második, most a B33-ban harmadik lett a csapat. Ezek szép eredmények. Az elődöntő egyébként érdekesen alakult, meccs közben az eső miatt helyszínt kellett változtatni, a szabadtérből be kellett menni a terembe, ekkor kétpontos hátrányban voltunk, másfél perc volt hátra. A PEAC meg tudta őrizni előnyét, majd meg is nyerte a tornát, azaz a végső győztessel szemben maradtunk alul.”

A Mosonmagyaróvár-UNI Győr harmadikként zárt.

Most pihenő vár a csapatra, melyben lesznek változások, Kámán Bálint és Horváth Ádám a jövőben már nem tud szerepelni az egyetemi csapatban, a mag azonban egyben marad.