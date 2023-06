Jó hír, hogy Tormára a továbbiakban is számít Bíró Attila szövetségi kapitány, hiszen a szakember az olaszok elleni mérkőzés után ismertette annak a 16 játékosnak a névsorát, akik részt vesznek a „Nagy Utazáson”. Az olasz–kanadai–amerikai túra csúcspontja a Világkupa Szuperdöntő lesz június 23. és 25. között, ezt követően lesz meg a vb-csapat. A hétfőn este Olaszországba utazó csapatban a győriek tehetsége is ott lesz, hogy a tengerentúlra is mehet-e, az majd a következő időszakban dől el.

„Most az a biztos, hogy erre a négy napra a válogatottal tartok – kezdte Torma Luca. – Ugyanúgy közös edzéseink lesznek, mint amilyen Magyarországon is volt. Ahogyan itt is, úgy az olaszoknál is lesz egy hivatalos mérkőzés.

Bevallom, mikor szombaton Bíró Attila kihirdette a meccskeretet, nagyon izgultam, de arra gondoltam, az elmúlt napokban azért eléggé megismertem a kétkapus edzések során az olaszokat, így jó is, hogy esetleg ellenük debütálok.

Ettől még komolyabb drukk volt bennem, főleg, mikor szólt a kapitány, hogy készüljek, beállok.”

Két lövést kapott Torma Luca, az egyiknél azért kellett a bravúr.

Torma Luca joggal mosolyoghatott, győztes meccsen mutatkozott be a válogatottban. Fotó: Kovács Anikó

„A második egy félpályás kísérlet volt a legvégén, az nem volt gond, a másik egy blokk mögüli lövés volt. Örülök, hogy hárítani tudtam. A válogatottnál mindenki nagyon segítőkész volt végig, biztattak, a medencében is. A meccs után pedig gratuláltak, hogy védésekkel tudtam bemutatkozni a válogatottban. Vittem is sütit a többieknek, ami miatt meg is dicsértek, hogy ilyen hamar teljesítettem a ’kötelességemet’, ami a válogatott premierrel együtt jár” – mesélte Luca, aki egyelőre az olaszországi felkészülésnél tovább nem tekint.

„Meglátjuk, hogyan alakul. Nyilván mindent megteszek azért, hogy az észak-amerikai túrán is ott legyek, de ha nem, akkor is ott vannak még a korosztályos válogatottak. Hosszú távon persze a felnőttválogatott a célom, de türelmes vagyok” – tette hozzá a fiatal pólós, aki bár sok edzőtáborban vesz részt az év során, tanulmányait sem hanyagolja el, hiszen kitűnő bizonyítvánnyal zár a győri Kazinczy-gimnáziumban. Mint mondta: sokat köszönhet tanárainak és Németh Tibornak, az iskola igazgatójának.