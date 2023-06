Két Vipers-góllal kezdődött a második félidő, melyben a győriek részéről Faluvégié volt az első találat. Az állás hasonlóan alakult, mint az első harminc percben, a norvégok magabiztosan őrizték a négygólos előnyüket (37. perc: 22–26, 41. perc: 23–27). Többnyire ölték az időt Vjahirjeváék, a passzívig támadtak, és keresték a lehető legjobb helyzeteket, a győriek pechjére, a legtöbbször meg is találták (24–29). A 44. percben 26–29-nél Hansen hetest rontott, Gjekstad pedig időt kért. A folytatásban többször is volt labdája a mínusz kettőre az ETO-nak, de ezek kimaradtak, sőt, újra négy gól volt oda (30–34). Az 53. percben Ambros Martín próbálta még egy utolsó rohamra bírni tanítványait. Úgy tűnt, hiába, mert az utolsó 5 percet kettős emberhátrányban kezdte az ETO, amit Vjahirjeva gyorsan ki is használt (32–36). Így is kiharcolt egy hetest Nze Minko, amit Gros értékesített, a másik oldalon viszont Knedliková kapufára lőtte a büntetőt. Kevesebb mint két perc volt hátra, Jerábkovát állították ki 34–36-os Vipers-vezetésnél, Lunde azonban védett. Nze Minko labdaszerzését követően viszont már csak egy gól volt a hátrány 40 másodperccel a vége előtt (35–36). Harminc másodperc maradt, Gjekstad időt kért, Vjahirjeva pedig eldöntötte a mérkőzést. A Vipers jutott a döntőbe, az ETO-nak marad a bronzérem, melyet holnap 15.15 órakor vív meg az FTC–Esbjerg vesztesével.