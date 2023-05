A soproni ökölvívás történetében még nem fordult elő, hogy egy egyesületből két versenyző válogatottként Európa-bajnoki résztvevő lehessen. Ez a siker most a soproni Gyevát SE két kiválóságának, Kovács Nikolett (női 70 kg) és Kiss Milán Rokkó (férfi 86 kg) sikerült. Az elmúlt évben mindketten megnyerték a korosztályos magyar bajnokságot, majd az idei Énekes-emlékversenyen is győztek és így a válogatott keret tagjai lehettek.

Kovács Nikolett ötszörös korosztályos bajnokként és háromszoros EB helyezettként nemzetközileg is elismert versenyzőnek számít, amit Assisziben az EB főpróbáján be is bizonyított. Olasz, orosz és ír versenyzőt legyőzve első lett.

Kiss Milán Rokkó egy lengyel-osztrák-ír-magyar tornán ezüstérmet vihetett haza, majd Szerbiában az EB főpróbáját megnyerve, ő is jogot szerzett az EB indulásra.

A 2023-as ifjúsági EB Örményországban, Jerevánban került megrendezésre, ahol 275 versenyző küzdött meg az érmekért. A soproni Kovács Nikolett végig kiválóan menetelt, érett, erőtől duzzadó bokszolásával egészen az EB-döntőig jutott, ahol a kétszeres kontinens győztes román lány nagy küzdelem után megállította.

Az EB-n szerzett ezüstérem is szépen csillog, kitartása, szorgalma továbbra sem lesz megkérdőjelezhető, a sportban és a tanulásban egyaránt - vélekedett versenyzőjéről Pete László szakosztályvezető.

A sportvezető másik tehetségüket, Kiss Milán Rokkót is nagyon dícsérte, aki élete első világversenyén vett részt, kis szerencsével akár a dobogóra is felállhatott volna, de a hazaiak kiválósága bírói segédlettel továbbjutott ellene - a bronzéremért vívott csatában pedig a soproni fiú padlóra is küldte. Az örmény végül megnyerte az Európa-bajnokságot, Milán pedig ötödik helyezett lett.

A soproni ökölvívás történetében a soproni Gyevát SE versenyzői új fejezetet nyitottak, ami a példás szakmai munkát dicséri.