Két forduló még hátravan a Győr-Moson-Sopron vármegyei öregfiúk-bajnokság jelenlegi kiírásából, az SC Sopron azonban legutóbbi hazai győzelmével már megszerezte a bajnoki címet. Az eddig lejátszott 18 fordulót százszázalékosan teljesítette, így 54 ponttal vezeti a tabellát, 9 ponttal megelőzve a tavalyi győztes, jelenlegi második helyezett Rábatamási SK gárdáját.

„Csapatunk nem mellesleg igazán impozáns gólkülönbséggel is rendelkezik, hiszen 137 gólt termeltek a fiúk eddig, és mindössze 18-at kaptak. Két játékosunk a gólkirályi címért is versenyben van, hiszen Nagy Krisztián és Tikosi Gyula is 37–37 találatot jegyez” – írja a klub közösségi oldala.

Holpár Péter, az SC Sopron ügyvezetője büszke az öregfiúk teljesítményére:

– A csapat tagjai az eredményeikkel tovább öregbítik a klub és a város hírnevét. Igazán remek közösség, amelynek tagjai örömüket lelik a labdarúgásban.

A csapat egyik vezéregyénisége a múltban főként a Matávból ismert Körmendi Tamás.

– Évek óta együtt játszunk, soproni kötődésű futballistákból és hozzánk csatlakozott üzletemberekből álló baráti társaság vagyunk, amelyet Csiszár Ákosnak, a klub elnökének javaslatára fogadott be az SC Sopron – kezdi Körmendi Tamás. – Hetente egyszer tartunk átmozgató edzést, ehhez jön hétvégenként a mérkőzés. A bajnokság színvonala változó, régebben tizenhat csapat alkotta a mezőnyt, egy ideje azonban csak tizenegy, és öregszik is a társaság. A fiatalabb korosztályok képviselői már nem nagyon vállalják be, hogy a meccsek miatt távol maradjanak a családjuktól.

A soproni együttes korelnöke Fábián Sándor a maga 65 évével, és a társak őt szavazták meg a csapat edzőjének is.

– Annyi ego van nálunk a csapatban, muszáj valakinek irányítani, bár nyilván mindent közösen megbeszélünk, így a kezdőt és a mérkőzés közbeni cseréket is. Örülünk a sikerünknek és ennek szellemében futballozunk tovább – említi végül Körmendi Tamás.