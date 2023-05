A két megyei II. osztályú élcsapatot – igazi kupahangulatot teremtve – mintegy ezer mezőörsi és ásványrárói szurkoló buzdította az Alcufer Stadionban.

„Úgy álltunk hozzá a döntőhöz, hogy mindenképp meg szerettük volna nyerni, talán ez meg is látszott a teljesítményünkön, még ha ez a meccs első harmadában gólokban nem is mutatkozott meg – mondta a döntő kapcsán Bohner Roland, a Mezőörs első találatának szerzője. – Aztán egy kiváló indítást gólra tudtam váltani, és a szünet után is a mi akaratunk érvényesült, de egy óra játékot követően kicsit belefáradtunk a meccsbe, s egyenlített az ellenfél. Szerencsére azonnal tudtunk válaszolni, s ez döntőnek bizonyult. Kupát nyerni bármilyen szinten óriási dolog, és elárulom, maradtak még céljaink” – tette hozzá a rutinos futballista.

Az Ásványráró egy szép támadás végén még egyenlített, de szinte azonnal egy újabb találatot kapott.

„Nem hiszem, hogy ezen múlt a győzelem. A Mezőörs szinte profi együttes, több rutinos, magasabb osztályt is megjárt labdarúgóval. Mi teljes mértékben amatőrök vagyunk, kilencvenkilenc százalékban ásványrárói játékosokkal, s a játékért és a nézőkért futballozunk – emelte ki az ásványráróiak elnöke. – Furcsa is volt a nagy pálya, a stadion a játékosainknak, ám ezzel együtt mindegyikünk számára hatalmas élmény, igazi fociünnep volt a kupadöntő. Ami biztos, mosatnunk nem kellett, jó volt látni, hogy a meccs után minden mez »elfogyott«, s a nekünk szurkoló gyerekek másnap már azokban feszítettek. Nyilván fájt a vereség, de még bajnokok lehetünk, s ott vagyunk a kupában is” – tette hozzá Zalka Imre.