Három év kényszerszünet után 51. alkalommal rendezték meg a csehországi Plzenben a kontinens egyik legrangosabb nemzetközi sportlövőviadalát, a Felszabadulás Napi Nagydíjat. A megmérettetésen 30 ország 411 sportolója 20 különböző versenyszámban, de csak felnőtt korcsoportban mérhette össze erejét. Mivel nem kontinensviadal, ezért a sportlövők elsősorban klubjaikat és csak másodsorban országaikat képviselik, a magyar részről 33-an álltak lőállásba.

A Győri Lövészklub négy sportolóval utazott a versenyre, melyből 3 utánpótlás korú, így ők egy-két korcsoporttal feljebb versenyeztek. Számukra a tapasztalatszerzés és tisztes helytállás volt a legfőbb cél, melynek teljes mértékben eleget tettek. Több egyéni csúcs is született, melyek közül kiemelendő Laczik Dávid 10 körös egyéni rekordjavítása, mellyel az olimpiai 25 m gyorstüzelő pisztoly versenyszám mezőnyének első felében végzett. Dávid már tavaly, a 2022-es tűzfegyveres lengyelországi Európa-bajnokságon a magyar junior csapattal két BHSE-s versenyző Rédecsi Máté és Nagy Ákos Károly oldalán bronzérmet szerzett, és a csapat változatlan felállásban helyt állt az egyiptomi világbajnokságon is.

Laczik Zsolt, a Győri Lövészklub vezetőedzője és egyben Dávid édesapja reményeit fejezte ki, hogy ezzel az eredménnyel egy lépéssel közelebb kerültek ahhoz, hogy Dávidot beválogassák a júliusban, a koreai Changwonban megrendezendő junior vb-re utazó csapatba.

A magyar delegáció egyetlen egyéni érmét Boros László, a Győri Lövészklub sportolója és utánpótlásedzője mondhatja magáénak, aki a 10 m futócél 30+30 versenyszám döntőjét jelentő medal matchben győzedelmeskedett. A négyes párbaj rendszerű megmérettetésben olyan neveket utasított maga mögé, mint a 9-szeres világbajnok lengyel Lukasz Czapla, az Európa-bajnok cseh Bedrich Jonas és a szintén 9-szeres világbajnok svéd Emil Martinsson.

„Remekül éreztem magam az alapversenyben, nyugodtan lőttem. Bár a legutóbbi hazai tíz méteres versenyemet, az áprilisi Kisalföld-kupát is megnyertem, klubtársam Sike József, valamint Tasi Tamás előtt, reménykedni sem mertem, hogy Plzenben is hasonló eredményt érhetek el. Többször párbajoztam már medal matchben Lukasszal és Emillel is, de emlékeim szerint nem tudtam nyerni ellenük, ezért ez most nagyon jó érzéssel tölt el. Ráadásul ez most már kiegészül azzal a büszkeséggel is, amit tanítványaim felé érzek, akik szintén legjobb tudásukat nyújtották. Idei nagy terveim közé tartozik még, hogy Laczik Dávidot vezetőedzőnkkel, Laczik Zsolttal felkészítsük a junior világbajnokságra, illetve hogy a szokásos csapat tagjaként, Sike Józseffel és Tasi Tamással kijussunk az augusztusban, Azerbajdzsánban megrendezendő vb-re” – nyilatkozta Boros László.