Hét iskolából érkeztek a legifjabb versenyzők a győri egyetemi csarnokba, a nádorvárosi, a gyakorló és a Kovács Margit-iskola két-két, a Fekete-, a Bartók-, a Prohászka- és a tulipános egy-egy csapattal képviseltette magát.

Gálos László, a győri akadémia szakmai igazgatója elmondta: „Hagyomány, hogy évente négy ilyen tornát rendezünk a kicsiknek, a Mikulás-, a Farsang-, a mostani Nyuszi-kupa után a tanév zárásakor a Vakáció-kupával fejezzük be mi is az évet. Ebben a korban még nem klasszikus kosárlabda-oktatást végeznek edzőink, pedagógusaink. A legfontosabb, hogy egyrészt megszerettessük a gyerekekkel a mozgást, a labdával ismerkednek, ügyesednek, emellett pedig a szülőket is szeretnénk egy kicsit közelebb hozni klubunkhoz, hogy lássák, jó helyen vannak nálunk a gyerkőcök.”