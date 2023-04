Győri Audi ETO-FTC 31-20 (17-8)

lövések/gólok: 45/31, illetve 42/20

gólok hétméteresből: 3/3, illetve 3/2

kiállítások: 4, illetve 4 perc

PERCRŐL PERCRE

60. perc: Passzívig támad az FTC. Broch hónaljjal blokkolja Bölk lövését. Időn túli szabaddobás a vége, ezt már nem végzik el a vendégek. 11 góllal nyeri tehát a bajnokság szempontjából a fontos mérkőzést a Győri Audi ETO KC. Toft végül 19 védéssel 49 százalékon zárta a meccset.

59. perc: Bölk lövését védi Toft. Fodor pályán kívül kapja csak meg a labdát.

58. perc: Állva tapsol a győri közönség. Hansen lövi a kapufára a labdát. Nze Minko labdát szerez, a lefordulás végén azonban Faluvégi lövését védi Janurik.

57. perc: Nze Minko az oldalhálót találja el. Futtából lövi a hatodik gólját Klujber. 31-20.

56. perc: Ryu lövését védi Janurik. Malestein a kapufát találja el a szélről.

55. perc: Szép egyéni akció végén Klujber lövi az ötödik gólját. Ő a legeredményesebb ferencvárosi játékos. 31-19.

54. perc: Cirjenics-Kovacsicsot ütközi le Blohm, ezért ér véget idő előtt a győri támadás. Márton G. nem talál kaput a bal szélről. Kínai figura végén Faluvégi dobja a labdát a kapuba. 31-18.

53. perc: Toft védi Klujber lövését.

52. perc: A blokkon erejét vesztő lövést Toft védi, Kukely próbálkozott lövéssel. Oftedal lövése a kapufáról jön vissza a mezőnybe. Blohm eredményes aztán. 30-18.

51. perc: Malestein harmadszor eredményes. 28-18. Faluvégi először talál a kapuba. 29-18.

50. perc: Oftedal gólja után már nem vár tovább Elek Gábor. 28-17. Időkérés az FTC-nél.

49. perc: Lekic talpról próbálkozik, Toft számít erre is.

48. perc: Elek Gábor kezében már ott az időkérést jelző tábla. Tízzel megy már az ETO Blohm találata után. 27-17.

47. perc: Megszerzi első gólját Cvijic. 25-17. Blohm sem marad már gól nélkül, elég tisztán kapta a bejátszást. 26-17. Támadóhiba a ferencvárosiaknál.

46. perc: Megint Toft! Malestein is hiába próbálkozik beállóból. "Sandra!" - skandálja a közönség. Oftedal passzolja a labdát rosszul.

45. perc: Kapu mellé tolja Bölk lövését Toft. A győri kapus 47 százaléknál jár épp. Haugsted lövését védi Janurik. Jó a győri blokk a másik oldalon.

44. perc: Kukely adja el a labdát. Gros hétméterest harcol ki, és értékesíti is - Gros már tíz gólnál jár. 25-16.

43. perc: Stolle passza pontatlan, Schatzl a túloldalon viszont ezúttal betalál. 24-16.

42. perc: Megint Lekic válaszol gyors góllal Gros góljára. 23-16. Győri-Lukács ad pazar bejátszást a befutó Schatzlnak, ám a ziccert hárítja Janurik.

41. perc: Belemenés Győri-Lukácsnál. Aztán remek védekezéssel visszaszerzi a labdát az ETO. Gros ismét. 23-15.

40. perc: Broch belép a hatoson belülre, így oda a lövés lehetősége. Toft védi Stolle kísérletét.

39. perc: Gros már nyolc gólnál jár! 22-14. Gyors gól Lekictől. 22-15.

38. perc: Kétszer is megpróbálja megjátszani Gros Brochot, másodjára össze is jön. Ahogy összejön Broch második gólja is. 21-13. Klujber értékesíti az FTC büntetőjét. 21-14.

37. perc: A hosszú ferencvárosi támadás végén Stolle eredményes. 20-13.

36. perc: Gros lövése űzi el a pókot a jobb felsőből. 20-12.

35. pec: Toft védi Stolle lövését.

34. perc: Schatzl a kapufára ejti a labdát. Kukely bejátszása pontatlan. Gros lövi a tizenkilencedik győri gólt. 19-12.

33. perc: Nze Minkót taszítják meg lövés közben, de nem ér szabaddobást az eset. Újabb FTC-gól, Stolle lövi. 18-12.

32. perc: Második gólját lövi Haugsted, Márton tud rá góllal válaszolni. 18-10. Labdát veszít az ETO, Márton eredményes újra. 18-11.

31. perc: Janurik áll most az FTC kapujában. Nze Minko kezéből kiperdül a labda. Kukely eredményes a másik oldalon. 17-9.

5350 fő a hivatalos nézőszám.

30. perc: Ismét passzív az FTC támadása. Toft védi Klujber lövését. A dudaszó előtt már nem jut lövéshez az ETO, így kilenc gól a szünetben a két csapat között a különbség.

29. perc: Martín időt kér, amikor másfél perc van még az első félidőből. Ryu eredményes. 17-8.

28. perc: Klujber játssza magát helyzetbe egy nagyszerű csellel, de Toft ma ihletett formában véd. Haugsted eredményes. 16-7. Bölknek sikerül válaszolnia góllal a gólra. 16-8.

27. perc: Ryu passza pazar, Broch lövése gólt ér. 15-7. Brochnál szúrtak ki valamit a játékvezetők, amit kiállítással díjaznak.

26. perc: Lekic lövését védi Toft, Nze Minko a kapuig robog. 14-7. Blohm védekezik remekül, így nem jut el a beállóhoz a passz.

25. perc: Passzívra testik fel a játékvezetők a kezüket az FTC támadásánál, így hát visszajön a kapujába Bíró. A hosszúra nyúló akció még Bölk lövésével sem ér véget, mert a labda a győri blokkról megy ki az alapvonalon túlra.

24. perc: Ryut ütközi le lábbal Tomori, ő is kiáll két percre. Gros lőhet hétméterest, ezt most egyből a bal alsóba dobja. 13-7.

23. perc: Majdnem megvolt a labda Haugtednek, de a lábát érte. Passzívban az FTC, távolról, talpról lő gólt Klujber. 12-7.

22. perc: Malestein a szélről nem találja el a kaput. Gros viszont betalál jobbról, miután kiegészült az FTC. 12-6. Újabb fővárosi időkérés, hatgólos hátránynál ez indokoltnak tűnik. Malestein is befut a szélről beállóba.

21. perc: Belemenés miatt Szucsánszki találata nem érvényes. Gros előtt marad út, ezzel már öt góllal vezet a győri csapat! 11-6.

20. perc: Cvijic rántja vissza mezénél fogja Grost, ő is kiáll két percre. A győri büntetőt a sértett lövi, Bíró Gros pattintott lövése ellen tehetetlen. 10-6.

19. perc: Kapusa nélkül most támadásban az ETO, Győri-Lukács lövését védi Bíró. Toft Klujber lövését hárítja.

18. perc: Passzívig támad az FTC, Toft védi Bölk átlövését.

17. perc: Bölk lövése kapu fölé száll, de szabaddobással jöhet az FTC. Haugstedet kiállítják két percre.

16. perc: Szucsánszki szerez kapufás gólt. 9-6. Blohm lövése Bíróról kapu mellé megy.

15. perc: Oftedal ellen fújnak a játékvezetők. Időt kér Elek Gábor. Nem jut el a labda a vendégek beállójához, megindul az ellentámadás, Győri-Lukács nem hibázik ziccerben. 9-5.

14. perc: Schatzl ismét betalál. 8-5. Márton lábát éri a labda.

13. perc: Cvijic harcol ki hétméterest. Toft védi Malestein büntetőjét.

12. perc: Sárga lap Brochnak, oda a passzív. Aztán Haugsted szerez labdát, amikor az újabb passzív jelzés után már csak egyetlen passza lenne hátra a vendégeknek. Oftedal révén újra két góllal vezet az ETO. 7-5.

11. perc: Jó győri védekezés, lépéshiba Klujbernél. Gros lövését hárítja Bíró. Passzívig támad az FTC.

10. perc: Szép összjáték a vendégeknél, Klujber megszerzi a második gólját. 6-5. Bíró védi Oftedal lövését.

9. perc: Győri-Lukács góljával kettővel vezet az ETO. 6-4.

8. perc: Haugsted ellen fújnak faultot, de gyorsan visszakerül a labda az ETO-hoz, mert Bíró kipasszolja azt a pályáról.

7. perc: Schatzl eredményes ismét. 5-4. Klujber lövését is kiüti Toft.

6. perc: Broch góljára Malestein válaszol góllal. 4-3. Gros egyenlít. 4-4. Toft védi Lekic lövését.

5. perc: Szabálytalan zárás az FTC-nél, lépéshiba Nze Minkónál. Márton Gréta révén vezet az FTC. 3-2.

4. perc: Nze Minko előtt nyílik út. 2-1. Újabb nagy védés Tofttól, Bölk próbálkozott ismét. Klujber révén újra egyenlő az állás. 2-2. Gros kerül a padlóra, a győri közönség látott szabálytalanságot, a játékvezetők nem.

3. perc: Be is lövi Malestein e büntetőt. 1-1. Schatzl pedig kap egy sárga lapot. Malestein is kap egy sárga lapot.

2. perc: Klujber lövését is hárítja Toft. A kipattanó a fővárosiaké, de hétméterest lőhet Malestein.

1. perc: A hangulat szenzációs már a kezdés előtt is. Fehérben a vendégek, zöldben a hazaiak. A győriek kezdője: Toft, Győr-Lukács, Hansen, Gros, Nze Minko, Broch, Schatzl. A meccset az FTC kezdi. Toft védi Kölk átlövését. A meccs első gólját Schatzl Nadine lövi. 1-0.

17.00 - Megérkeztek az ETO-játékosai az Audi Arénához

Előzetes - A két csapat decemberben a fővárosiak pályaválasztásával találkoztak, és akkor a népligetiek 32–26-ra győztek.