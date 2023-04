A soproni gyermek és ifjúsági táborban április 18-án, kedden 9 órától rendezik meg a XIII. Nyúlcipő megyei erdei futóversenyt, mely egyben jótékonysági futás Boldiért. A Fodisz (Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége) megyei tagszervezete, a győri Emberség DSE és a KÓPÉ Sport- és Szabadidőegyesület által szervezett viadal célja versenyzési lehetőség biztosítása a tanulásban és az értelmileg akadályozott tanulók számára, illetve a futás népszerűsítése. A távok kategóriáktól és korosztályoktól függően 1500 és 4000 méter között vannak.

„A fogyatékossággal élő tanulók és az inkluzív futásban résztvevők által teljesített kilométereket elárverezzük magánszemélyeknek és cégeknek, egyaránt kilométerenként ezer forintos áron. Az ebből befolyt összeget pedig Kovács Boldizsár gyógykezelésére ajánljuk fel” – kezdte Kertész Tamás, az Emberség DSE elnöke, aki hozzátette: „Az eseményen résztvevők tudatában szeretnénk elültetni a segítség magvát, megmutatva a gyerekeinknek, hogy tudnak segíteni másoknak. Szeretnénk láthatatlan falakat ledönteni, látható és kézzel fogható jótékonysággal. Hisszük, hogy aki ott lesz a rendezvényen, a hozzáállása pozitív irányban változik, de nemcsak ezen a napon, hanem hosszabb távon is.”

A 20 éves Kozma Boldizsárról nővére, az egyetemista Eszter beszélt: „Boldi hivatalos megfogalmazásban halmozottan fogyatékos, veleszületett bőrbetegséggel. Az atópiás dermatitis elég súlyos verziója komoly nehézségek állítja őt és a családot is. A hétköznapi kiadások mellett speciális krémekre, olajokra, táplálék-kiegészítőkre, rendszeres fényterápiára van szükség, ezeket önerőből pedig nagyon nehéz biztosítani. Emellett jó volna, ha lehetősége lenne mozgásterápiára, sportolásra is, amihez neki segítségre van szüksége. A pszichoterápia segítségével el tudná mondani ha valami fáj, hiszen a gyógyulás első lépése a probléma realizálása. Boldi kiskora óta zenél, dobol, jelenleg gitározik is, ezek támogatása is egyre nehezebb. Az adományokat, a nevezésből befolyt összeget ezekre a terápiákra fordítanánk.”