Szemző Gábor: - Édesapámmal mi is kint volt a mérkőzésen. Utána Gyula bácsi hívott bennünket, menjünk át egy italra a Neher vendéglőbe. Apám nem volt kocsmába járó ember, így nem is fogadtuk el a meghívást, inkább hazamentünk, a nagybátyám viszont így is az étterem felé vette az irányt. Éjfél körül járt az idő, amikor a húga kétségbeesetten szaladt át hozzánk a szörnyű hírrel, hogy Gyula bácsi otthon szívinfarktust kapott és ötvenkét évesen meghalt.