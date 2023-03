„Nehezen indult a mögöttünk lévő koriszezon, mert a globális energiaválság okozta brutális áramár-emelkedés miatt a többszörösére emelkedtek a győri jégpályáink üzemeltetési költségei. Ennek fedezetére gyakorlatilag senkitől nem kaptunk érdemi segítséget. Sajnos támogatás hiányában az energiakrízis miatt a Győrben igen népszerű Dunakapu-téri adventi jégpályánkat sem tudtuk tavaly felállítani, és a sátras edzőpályánkat sem tudtuk elindítani ebben a szezonban. Így aki Győrben korcsolyázni szeretett volna, azt a mögöttünk álló szezonban csak a Nemak Jégcsarnokban és a kisméretű gyakorló pályánkon tehette meg. Minden nehézségünk ellenére mondhatjuk, hogy összességében továbbra is a legnépszerűbb téli közösségi sportolás Győrben a korcsolyázás, amit az elmúlt szezonban több mint hamincezren vettek igénybe. Ennyien még soha nem koriztak nálunk, így tényszerűen állíthatjuk, hogy Győrben továbbra is kiemelkedő a korcsolyázás népszerűsége” – értékelt Bartalis József.

„Bátran kijelenthetjük, hogy Győrben továbbra is az egyik legnépszerűbb közösségi sport a korcsolyázás, amit az is igazol, hogy mintegy harminc győri és huszonegy Győr környéki általános és középiskola iskola tanulói húztak korcsolyát testnevelés óra keretében az idei szezonban is. Az iskolások mellett sajnos a Győrben korábban igen népszerű városi ovikori-programunkat nem tudtuk folytatni támogatás hiányában. Ennek ellenére hét vidéki és két győri alapítványi óvoda kicsinyeit megtaníthattuk az idén is korizni. A korcsolyázás összességében remek fejlesztő mozgás, kiváló összetett módon fejlesztő sport, jó lehetőség az esetleges tartáshibák javítására, különféle légzőszervi betegségek kezelésére is. További előnye, hogy egyszerre sok gyermek tudja a sportolás közösségi élményét, örömét megélni. Ami igazán rendkívülivé teszi és kiemeli a többi sport közül a korcsolyázást, az nem más, minthogy a gyerekkorban elsajátított tudás – legyen az bármilyen szintű – azt az egyén az élete végéig képes megismételni, fejleszteni. Ezért is fontos célunk a városi ovikori-programunk újragondolása és újraindítása, és a korcsolyázás és a szabadidős közösségi sportolás népszerűsítése a következő szezonban is” – mondta Szarvas Zoltán.

„Számos sikeres jeges sporteseményt is tartottunk a szezonban, amelyek közül ki kell emelnünk a januári jégpályák éjszakája országos rendezvényét is, amelyben Győr az idén is az egyik országosan kiemelt helyszín volt. Az egyetemi hallgatók szabadidős sportolásába is bekapcsolódtunk, a Széchenyi-egyetem hallgatói minden héten külön órasávban lehetőséget kaptak a korcsolyázásra nálunk. Ezúton is szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki az elmúlt szezonban korit húzott. A kollégákkal már azon dolgozunk, hogy az idén ősztől, az következő korcsolya szezonban is újra lehetősége legyen a győrieknek a kedvenc téli sportjuknak hódolni” – zárta az értékelést Bartalis József.