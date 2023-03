A győriek egy hete Pécsett nyertek bajnoki rangadót, a Sopron viszont szerdán Schióban súlyos vereséget szenvedett az Euroliga zárófordulójában. Ennek tükrében beszélt a győri csapat kapitánya, a pécsi sikerhez mind a négy triplakísérletét értékesítve 16 ponttal járuló Török Ágnes az esélyekről.

„Először is szeretnék gratulálni a Sopronnak az Euroli- ga-negyeddöntőbe jutásához – nagyon nagy dolog. Nehéz sorozatban vannak, az Euroligában győzelmi kényszer alatt játszottak. Határ közel egy év után tért vissza, Epoupa személyében új játékos is csatlakozott hozzájuk. Új, vagy hosszú kihagyás után, egy amúgy is átalakult csapatba visszatérő játékos beépítése nem megy egyik napról a másikra. Mi egész héten a Sopronra készülhettünk, amely utazott, játszott. Ez előny lehet nekünk, de nem egy fáradt, hanem egy veresége után javítani próbáló, elszánt Sopronra készülünk. A klub már egy ideje hangolja drukkereinket, remélem, sok szurkoló jön ki. Nyilván Sopronból is sokan jönnek, és ha mindkét csapat az igazi arcát mutatja, egy nagyon jó meccs, igazi kosárlabdaünnep lehet, amelynek a végén remélem, mi örülhetünk.”

A Schióban elszenvedett súlyos vereség után már a győri mérkőzésre koncentrál Gáspár Dávid és együttese. A szakvezető kiemelte: „Schióban messze nem azzal az energiával védekeztünk, mint korábban, támadásban pedig a külső sorunk tagjai borzasztó gyengén dobtak, ezekben a dolgokban mindenképpen előrelépést várok. Túl sok időnk nem volt közvetlenül a Győr játékából felkészülni, éppen ezért nagyon fontosnak tartom, hogy elsősorban fejben, mentálisan sokkal koncentráltabbak és erősebbek legyünk, mint amilyen szerdán, Schióban volt a társaság. Erre már csak azért is nagy szükség lesz Győrben, mert egy, a bajnoki alapszakasz megnyerése szempontjából kulcsfontosságú, vérbeli rangadó lesz.”