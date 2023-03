Csalódást jelent a patinás soproni csapatok eddigi tavaszi szereplése, hiszen az elmúlt hétvégét követően a Nemzeti Bajnokság első osztályában szereplő Sörgurítók, valamint a másodosztályú Scarbantia is kiesőhelyen áll a tabellán. A szokatlanul gyengébb szereplés kapcsán megkérdeztük az egyesületi vezetőket, mi lehet a visszaesés oka.

Két hónapig nem edzhettek hazai pályán

- Valóban nehéz helyzetben vagyunk, már ami a tabellán elfoglalt helyezésünket illeti – mondja kérdésünkre kissé szomorkásan Weinacht János, a Sörgurítók szakosztály-vezetője, a soproni tekesport doyenje. - Ennek persze több eredője is van, az egyik például az, hogy két hónapig nem tudtunk edzeni, mert a pálya be volt zárva. A december és a január edzés nélkül telt el, a kezdésig fennmaradó három hét pedig kevés volt a formába hozáshoz. Ezen kívül a csapat egy része Ausztriába jár ki dolgozni, későn érnek haza, keveset tudnak edzeni, sőt még a hétvégi szereplés is gyakran nehézséget okoz a munkahelyi elfoglaltságuk miatt. A hosszú fűtetlenségi időszak pedig a pálya eredményességét is rontotta, így nálunk emiatt sem érvényesülhetett a hazai pálya előnye. Természetesen nem adjuk fel a további küzdelmet, megpróbálunk az edzés látogatottság javításával, az állóképesség fejlesztésével eredményesebbek lenni, és ha lehet, elkerülni a kiesést.

A másik, ugyanebben a létesítményben szereplő csapat, a Scarbantia elnöke, játékosa, Zsirai Gyula is elsőként a pálya hiányát említi, de náluk is vannak más, jelentős akadályozó tényező.

Több lehetőségben elmaradnak a kívánt szinttől

- Mi egyre kevesebben és egyre korosabbak vagyunk – mondja elsőként az okokat keresve az elnök. - Sajnos az előző bajnokságban szereplő csapatunkból két meghatározó játékos betegség illetve sérülés miatt kiesett, a fiatalok pedig nem eléggé rutinosak a felnőttek között. E mellett egy átigazolási procedúra is gyengített bennünket, de a hideg pálya sem az elektronikának, sem pedig az idősebb játékosok izomzatának nem tesz jót. A pálya eredménytelensége miatt sem játékosok, sem pedig csapatok nem szívesen jönnek Sopronba versenyezni, így az átigazolási lehetőségeink, valamint az utánpótlás nevelésünk is elmarad a várakozástól. Véleményem szerint, ha megvalósult volna a korábban tervezett beruházás, a Selmeci úti tekepálya megépítése, akkor sokkal több fiatalt tudtunk volna bevonni a tekesportba. Össze kell kapnunk magunkat a hátralévő fordulókra, mert ha mindkét soproni csapat egy osztállyal visszaesik, akkor tovább mélyül városunk egyik kedvenc sportja.