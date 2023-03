Sopron Basket–Vasas Akadémia 84–64 (17–16, 21–16, 20–16, 26–16)

Sopron, NB I-es női rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzés, 500 néző. V.: Söjtöry, Major, Földesi.

Sopron: TURNER 13, Fegyverneky 6, Czukor, VARGA 13, MAGBEGOR 25/3. Cs.: Sitku 2, Böröndy 3, KUNEK 10/6, Sztankovics 10. Edző: Gáspár Dávid.

Vasas: PAPP K. 9/3, Tóth O. 8, PARDEE 17/3, Madár E. 4, NUNN 16. Cs.: Smailbegovics 4, Szerencsés 2, Salamon 4, Budácsik. Edző: Milos Pavlovics.

A Brooksot és Epoupát nélkülöző Sopron 6–2-vel kezdett, de a negyed közepén Nunn vezérletével fordított a Vasas. A szakaszt 1 ponttal a Sopron nyerte. A második etap közepén a vendégek egy 6–0-val újra átvették a vezetést. A félidő hajrájában a triplát is szerző Magbegor vezette 15–6-tal a Sopron hatpontos előnyt szerzett szünetre. A második félidőt a Vasas kezdte 6–2-vel, és úgy is tapadt a Sopronra, hogy közben edzője technikait kapott. A szakasz közepén egy 8–2-vel ellépett a címvédő, mely tíz pont előnnyel várhatta a záróetapot. A mérkőzés a 4. negyed közepén dőlt el. Folytatás pénteken a fővárosban.

Gáspár Dávid: – Nagyon nehezen indult a mérkőzés számunkra, védekezésben és támadásban sem találtuk a ritmust. Sok 1–1-et veszítettünk, sok támadólepattanót engedélyeztünk a Vasasnak, amely jó ritmusban játszott. Ez nem véletlen, láthatóan sokat dolgoznak ezen. Tudtuk, hogy kemény dolgunk lesz, ez beigazolódott. Csapatunk az önbizalmát és a ritmusát is elveszítette az Euroliga-rájátszásban és a PEAC elleni mérkőzéseken. Azon dolgozunk, hogy visszanyerjük a kupán mutatott formát. Fogcsikorgatva megy, de ahogy előtte sikerült, úgy bízom benne, most is összeszedjük magunkat. Köszönjük a szurkolóinknak, hogy kijöttek és támogattak bennünket.

Ezi Magbegor: – Mindig nehéz egy rájátszásnak nekimenni. A Vasas jól felkészült, jó munkát végeztek, nem szabad abból kiindulni, mi történt az alapszakaszban. Ez a rájátszás. Mind támadásban, mind védekezésben van teendőnk. Meg kell néznünk, miken kell dolgoznunk a jó folytatáshoz.

Milos Pavlovic: – Felvettük a versenyt a Sopronnal és amit elterveztünk, amire készültünk, azt jó részt meg tudtuk valósítani. Próbáltuk erőteljesen védeni a festéket, de közel ötven pontot kaptunk onnan. Jól használták az erősségeiket, nehéz ezt ellensúlyozni. Ezzel együtt is jó meccset játszottunk.

Papp Klaudia: – Örülök és büszke vagyok a csapatomra, hogy harmincöt percig partiban tudtunk lenni. Utána két perc leforgása alatt nyolc-tíz pont alakult ki, mely megpecsételte sorsunkat. Remélem, pénteken ugyanezt az energiát tudjuk nyújtani, meglátjuk, mi sül ki belőle.

SERCO UNI Győr–TFSE-MTK 103–93 (24–30, 26–16, 27–20, 26–27)

Győr, NB I-es női rájátszás, negyeddöntő, 1. mérkőzés, 150 néző. V.: Varga-Záray, Györfy, Jakab.

SERCO UNI Győr: ELLENBERG 19/6, Dombai 3, DUBEI 23/12, Török Á. 5/3, WILLIAMS 24. Cs.: Bach, Varga Zs. 2, RUFF-NAGY D. 16/3, OROSZOVÁ 10, Weninger 1. Edző: Cziczás László.

TFSE-MTK: DÚL P. 24/18, PUSZTAI 15/3, MARSHALL 19/9, Theodoreán 3, Manis 10. Cs.: HEGEDŰS J. 15/3, Baa 5/3, Németh A., Király 2. Edző: Magyar Bianka.

Az első negyedben a remekül dobó TFSE alaposan meglepte a győrieket, 30 pontot rámoltak be a hazai gyűrűbe, és hat ponttal vezettek. A folytatásban valamivel jobban játszottak a zöld-fehérek, a nagyszünetre sikerült is előnyt szerezniük, de a félidei hajrában bemutatott 8–0-ás vendégrohamnak köszönhetően csak négy pont volt a különbség (50–46). A második félidőben már gyakorlatilag végig a SERCO UNI Győr vezetett, de mikor jobban el tudott volna lépni ellenfelétől, mindig jöttek a kosarak az ellenféltől. Idegeskedni annyira nem kellett, és végül a győriek 100 dobott pont fölé kerültek, a több mint 90 kapottal viszont nem lehetnek elégedettek. Ennek ellenére lépéselőnyben vannak, pénteken lezárhatják a párharcot.